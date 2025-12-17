Ένταση προκλήθηκε στην εξεταστική επιτροπή που καταθέτει αυτή την ώρα ο Γιώργος Μυλωνάκης, μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.
Αφορμή ήταν η αναφορά του βουλευτή Κώστα Μπούμπα ότι το Μαξίμου «άκουγε τηλέφωνα».
Η φράση αυτή προκάλεσε τον θυμό του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος είπε «μετρήστε τα λόγια σας. Μετρήστε τα λόγια σας. είναι αξιόποινο. Ποιος άκουγε τηλέφωνα;».
Η παρέμβαση της Κωνσταντοπούλου, ο καβγάς με Συρεγγέλα
Στη συζήτηση παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου ρωτώντας τον κ. Μυλωνάκη «απειλείτε;». Η Μαρία Συρεγγέλα από την έδρα προσπάθησε να επιβάλει τη τάξη.
«Σας έχουμε κάνει πρόταση μομφής κ. Συρεγγέλα», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να λέει «έχετε εμμονή μαζί μου, είστε συκοφάντης».
Η κατάθεση του κ. Μυλωνάκη συνεχίζεται αυτή την ώρα.