Κάτω από 30% είναι το ποσοστό που δίνει δημοσκόπηση της MRB για τη Νέα Δημοκρατία σε μία ενδιαφέρουσα καταμέτρηση που διεξήχθη μεταξύ 4 και 12 Δεκεμβρίου και αποτυπώνει ως τη δημοφιλέστερη όλων των πολιτικών αρχηγών τη Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία επίσης βρίσκεται στη 2η θέση – μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη – ως το καταλληλότερο πρόσωπο για τη θέση του Πρωθυπουργού της χώρας.

Οσον αφορά την πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,6% των προτιμήσεων των πολιτών και ακολουθεί το ΠαΣοΚ με 10,9%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και κρίσιμο παράγοντα σε μια επικείμενη εκλογική αναμέτρηση αποτελεί η επιλογή «Αδιευκρίνιστη Ψήφος» καθώς συγκεντρώνει ποσοστό περίπου ίσο με των πολιτών αυτών που επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα σε ποσοστό 22,5%, ενώ οι Ελληνες ψηφοφόροι νιώθουν κυρίως οργή, σε μικρότερο ποσοστό φόβο και σε ακόμη μικρότερο ποσοστό απογοήτευση.

Η πρόθεση ψήφου

Οσον αφορά την πρόθεση ψήφου για τα υπόλοιπα κόμματα, Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 9.1 %, η Πλεύση Ελευθερίας 7.5 %, το ΚΚΕ 6.7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 6 %, η Φωνή Λογικής 3.9 %, το ΜέΡΑ25 2.3%, η Νίκη 1.9 %, το Κίνημα Δημοκρατίας 1.5%, και η Νέα Αριστερά 1.2%.

«Αδιεκυρίνιστη Ψήφος»

«Αλλο Κόμμα» επέλεξε το 3.9 % των ερωτηθέντων, ενώ το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» είναι στο 22.5 %. Το ποσοστό της «Αδιευκρίνιστης Ψήφου» αναλύεται ως εξής: «Δεν αποφάσισα – Δεν απαντώ» 17.4 % και «Λευκό – Άκυρο – Αποχή» 5.1 %.

Η δημοφιλής Κωνσταντοπούλου

Επίσης ενδιαφέρον για τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος παρουσιάζει το ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό δημοφιλίας και μάλιστα ξεπερνά το 50% μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ενώ επιλέγεται και ως η δεύτερη καταλληλότερη για Πρωθυπουργός σε ποσοστό όμως αρκετά πιο χαμηλό από αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος κυριαρχεί ως ο καταλληλότερος Πρωθυπουργός με ποσοστό 24,1%.

Επίσης ενδιαφέρον είναι ότι ενώ μόνο το 22,6% των πολιτών προτίθεται να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 44,8% οι πολίτες πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτή που θα κερδίσει τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αν γίνονταν την επόμενη Κυριακή.

Τέλος η δημοσκόπηση ερευνά τόσο τα προβλήματα των πολιτών όσο και τα συναισθήματά τους αναφορικά με το πολιτικό γίγνεσθαι και τα αποτελέσματα που καταγράφει έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

Ακρίβεια, μισθοί, υγεία

Οι πολίτες ανάγουν πληθωρισμό/ακρίβεια, χαμηλούς μισθούς/εισοδήματα και υγεία/περίθαλψη στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας όπως επίσης εκφράζονται με τη λέξη οργή οι περισσότεροι από αυτούς, ενώ ακολουθούν ο φόβος και τέλος η απογοήτευση.