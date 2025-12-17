Υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ψήφισαν 229 βουλευτές από τους συνολικά 249. Κατά ψήφισαν πέντε βουλευτές, ενώ «παρών» δήλωσαν 17. Παίρνοντας τον λόγο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, συνέδεσε τη μήνυση που έλαβε με τη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζοντας ότι το πρόσωπο που τη μήνυσε, ζητώντας δεδουλευμένα της, είναι Pay Roll της κυβέρνησης.

«Για κάθε ψευδομήνυση και ψευδοαγωγή θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αυτήν την ψευδομήνυση που προέρχεται από την ΝΔ ξεκινάμε. Να κρατάτε τον λογαριασμό και όποιος καθίσταται ηθικός αυτουργός μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες του», σtη συνέχεια είπε ότι «με καταμηνύει ότι την αποκάλεσα “απατεώνισσα”».

Στη συνέχεια είπε, ότι δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη, τονίζοντας όμως ότι «έχει εισπράξει μέσω μιας ΙΚΕ που είναι φάντασμα και ήταν σε αναστολή εργασιών από το ΓΕΜΗ έχει εισπράξει ποσό λίγο λιγότερο από 40 χιλιάδες ευρώ μέσα σε 5 μήνες. Ερευνούμε το πως έγινε αυτό. μιλάμε για χρήματα που έχουν πάει στους λογαριασμούς αυτής της ΙΚΕ φαντάσματος. Και έχει εκδώσει 6.200 ευρώ που τις ζητήθηκε να τα ακυρώσει και είχε εκδώσει για άλλα 20χιλιάδες. Ενθυλάκωσε μέσω εταιρίας επιλήψιμου καθεστώτος 40χιλιάδες και διεκδικεί άλλες 20χιλιάδες».

«Η Κωνσταντοπούλου δηλώνει τη σχέση της στο Πόθεν Έσχες;»

Ο Νότης Μηταράκης από την άλλη, είπε πως το πρόσωπο αυτό «εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια μη κυβερνητική οργάνωση. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο Πόθεν Έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα»