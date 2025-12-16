Συνελήφθη 16χρονος, γιος βουλευτή, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που εκτυλίχθηκε το βράδυ στο Χαλάνδρι, όταν αγνόησε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να διαφύγει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Τζαβέλα, όπου αστυνομικοί έκαναν σήμα σε όχημα με έξι επιβαίνοντες. Ο ανήλικος οδηγός, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής.

Σύμφωνα με τις αρχές, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ο 16χρονος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και φέρεται να εισήλθε σε μονόδρομους αντίθετης κατεύθυνσης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων οδηγών.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε τελικά στην οδό Αποστολοπούλου. Ο ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, ενώ του βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου

Παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, σε έναν από τους ανήλικους επιβάτες βρέθηκε κρυμμένο κουζινομάχαιρο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις ανήλικοι που επέβαιναν στο όχημα αφέθηκαν ελεύθεροι.