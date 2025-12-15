Χωρίς ακραίες εντάσεις ολοκληρώθηκε η τέταρτη ημέρα της συζήτησης στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπενθυμίζεται πως αύριο, μετά την ομιλία των αρχηγών, θα ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού. Παρά τους σχετικά ήπιους τόνους, δεν έλειψαν οι «βολές» με πιο χαρακτηριστική η αντιπαράθεση που είχαν ο Τάκης Θεοδωρικάκος με τον Σωκράτη Φάμελλο, που εμπεριείχε και προσωπικές αιχμές. Ο Νίκος Δένδιας από την άλλη, μίλησε για τις νέες αυξήσεις στους μισθούς των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, η Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στην κοινωνική συμφωνία ενώ ο Άκης Σκέρτσος, απείλησε ευθέως με το ενδεχόμενο αγροτικού Grexit αν γίνουν δεκτά τα αιτήματα των αγροτών.

Ο εξώστης και τα… «καπέλα»

Σκληρή ήταν η κριτική που άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος στην κυβέρνηση, μετά τις ανακοινώσεις του Κώστα Τσιάρα. «Ακούσαμε μία γενικόλογη τοποθέτηση από τον κύριο Τσιάρα αλλά δεν ακούσαμε καμία δέσμευση. Συνεχίζει η κυβέρνηση την κοροϊδία. Αυτό που πρέπει να απολογηθείτε είναι ότι ο μισθός φτάνει μέχρι τα μισά του μήνα, ότι το ρεύμα η θέρμανση των πολιτών είναι δικαιώματα των πολιτών».

«Κάτι πρέπει να κάνετε για να κατεβείτε από τον πολιτικό εξώστη, κατεβείτε από τον εξώστη. Δεν χρειάζονται τόσο υψηλοί τόνοι λαϊκισμού, ψεμάτων και δημαγωγίας για να διεκδικήσετε κάποια παρουσία στο αυριανό πολιτικό μέλλον των εξελίξεων», ήταν η απάντηση καρφί του Τάκη Θεοδωρικάκου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ανταπάντησε στο ίδιο ύφος λέγοντας «επειδή εσείς δεν θυμάστε από πόσα κόμματα έχετε περάσει και πόσα “καπέλα” έχετε αλλάξει, δεν σημαίνει ότι κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να παραμένουμε συνεπείς στην πολιτική μας ταυτότητα και στο να εκπροσωπούμε την κοινωνία. Εσείς έχετε πάει από το ένα άκρο του πολιτικού χάρτη στο άλλο».

Το Grexit

Ο Άκης Σκέρτσος είχε σφοδρή αντιπαράθεση με μέλη της αντιπολίτευσης με αφορμή το αγροτικό, έφτασε μάλιστα σε σημείο να υποστηρίξει ότι αν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των αγροτών τότε ενδεχομένως να προχωρήσουμε σε ένα ιδιότυπο αγροτικό… Grexit.

Απαντώντας στην αντιπολίτευση για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός είπε πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με Grexit. «Υπάρχει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στο σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί από το 2024 για τον μετασχηματισμό ΟΠΕΚΕΠΕ που προβλέπει αναδιάρθρωση της κατανομής των επιδοτήσεων», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος. Και συνέχισε λέγοντας ότι «όταν λέτε τάσσεστε αναφανδών με τα αιτήματα των αγροτών που είναι και να μην υπαχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σημαίνει ότι αναιρείται η συμφωνία με την ΕΕ, ναυαγεί το σχέδιο και δεν αποδίδονται οι ενισχύσεις. Αυτό σημαίνει αγροτικό Grexit».

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας «είπατε κάτι τρομακτικό, αναφερθήκατε σε ένα αγροτικό Grexit, τι είναι αυτό; Γιατί τρομοκρατείτε την κοινωνία με τέτοιες ατυχείς και επικίνδυνες προκλητικές εκφράσεις;», σημείωσε ο κ. Καζαμίας.

Η στήριξη Ενόπλων Δυνάμεων

Στη στήριξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε έμφαση στην ομιλία του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατά τη τοποθέτηση του στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Προανήγγειλε αυξήσεις από 13% έως 24% και ενημέρωσε πως το νομοσχέδιο που αλλάζει το χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να ψηφιστεί στις 8 Ιανουαρίου.

«Ελπίζω το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Ιανουαρίου, θα έχει όμως αναδρομική ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Και επειδή έχουν ακουστεί πολλά ανακριβή, σας ξεκαθαρίζω πως κάθε στέλεχος θα παίρνει έως τη τελευταία ημέρα υπηρεσίας περισσότερο μισθό, μεγαλύτερη σύνταξη, μεγαλύτερο εφάπαξ», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας και μάλιστα δεσμεύτηκε πως αυτός ο «ενάρετος» κύκλος θα συνεχίσει, καθώς οι επιπλέον εξοικονομήσεις θα δώσουν τη δυνατότητα επιπλέον αυξήσεων».

Αναφερόμενος στη βελτίωση των όρων ζωής των στελεχών, μίλησε για το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που έχει υπάρξει ποτέ, ενημερώνοντας πως μέχρι το τέλος του ‘26 θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες 1000 κατοικίες. Ταυτόχρονα, με αιχμή είπε πως πρέπει να στηριχθεί η μεσαία τάξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ευρύτερα ως κυβέρνηση, πρέπει να στηρίξουμε τη μεσαία τάξη. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα χωρίς μεσαία τάξη δεν μπορεί να υπάρξει».

Κριτική άσκησε ο Δημήτρης Μάντζος καταγγέλλοντας έλλειμμα ενημέρωσης της αντιπολίτευσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στα εξοπλιστικά, ενώ είχε υποστηρίξει πως το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις «ακυρώνει τη σταδιοδρομία των στελεχών και πλήττει το ηθικό τους».

«Κοντός ψαλμός» για τις κοινωνικές συμβάσεις – Κριτική από τα αριστερά

Στα εργασιακά και τους στόχους της νέας χρονιάς, αναφέρθηκε η Νίκη Κεραμέως λέγοντας πως «για το 2026 στον τομέα της εργασίας το υπουργείο συνεχίζει με τρεις σημαντικούς στόχους για αγορά εργασίας: 1. Η νομοθέτηση με τη της ιστορικής κοινωνικής συμφωνίας στις αρχές του 2026 με κοινωνικούς εταίρους – εισερχόμαστε σε νέα εποχή για Συλ Διαπραγματεύσεις καλύτερους όρους, υψηλότερη προστασία και υψηλότερους μισθούς – σαφείς κανόνες. Δεύτερον, η περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας – να διεισδύσουμε στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες… εκεί έχουμε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και ο τρίτος στόχος, η περαιτέρω επέκταση ψηφιακής κάρτας εργασίας που ήδη καλύπτει 2 εκ εργαζόμενους – καταγράφει πραγματικό χρόνο εργασίας».

Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αριστεράς, με τον Γιώργο Γαβρήλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει πως «πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν στο 1,1, κατώτατος μισθός κάτω από 1000 ευρώ», ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το ΚΚΕ, δήλωσε πως «έχετε κάνειτ η ζωή του εργαζόμενου κόλαση». Η Έφη Αχτσιόγλου από τη Νέα Αριστερά, κατηγόρησε την υπουργό εργασίας ότι λέει ψέματα για τις συλλογικές συμβάσεις. «Νομοθετήσατε 13ωρη εργασία… αισθάνεστε ότι σας ευγνωμονούν; Λένε ότι η ζωή τους είναι κόλαση και δεν μπορούν να βιοποριστούν με ένα 8ωρο!», τόνισε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς.

Η κ. Κεραμέως επέμεινε πως χαρακτηρίζοντας ιστορική συμφωνία τις συλλογικές συμβάσεις «με όλους τους κοινωνικούς εταίρους» και πως «δεν είναι μονομερής πράξη της κυβέρνησης». Πρόσθεσε πως εντός λίγων εβδομάδων, η συμφωνία έρχεται στη Βουλή και όλα τα κόμματα θα τοποθετηθούν.