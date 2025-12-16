Σε σχετικά ήπιους, σχεδόν υποτονικούς τόνους κινήθηκε η πενθήμερη συζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό του ‘26. Σαφώς, σημειώθηκαν διαξιφισμοί μεταξύ μελών της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, όμως ακόμα και η παρουσία βουλευτών στα έδρανα, από σχεδόν όλα τα κόμματα, ήταν αναιμική. Σήμερα, όμως, κορυφώνεται η συζήτηση με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών και την αυλαία να ρίχνει με την ομιλία του ο πρωθυπουργός. Θα ακολουθήσει ονομαστική ψηφοφορία και αναμένεται ο προϋπολογισμός, όπως είθισται, να περάσει με τις θετικές ψήφους της κυβερνητικής παράταξης.

Με το θέμα αιχμής να παραμένει το αγροτικό ζήτημα, με τους αγρότες να επιμένουν στις κινητοποιήσεις, ο πρωθυπουργός, αναμένεται να μιλήσει περίπου στις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί, αφήνοντας ωστόσο το κομμάτι των διαπραγματεύσεων στο αρμόδιο υπουργείο. Ο ίδιος θα επιμείνει στην αντίληψή του για την αναδιάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής με αιχμή την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πέρασμα στην ΑΑΔΕ, κάτι που θεωρεί κομβικό σημείο για τον εκσυγχρονισμό ολόκληρου του συστήματος των επιδοτήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΚΜ θα τονίσει ότι θεωρεί τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ με το πέρασμα στην ΑΑΔΕ ως το πρώτο βήμα για να δούμε σοβαρά τη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα.

Μήνα – μήνα τα μέτρα

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μήνα-μήνα τα μέτρα που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2026 και τα οποία στηρίζονται στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, στους νέους και στις οικογένειες. Σε αυτό το πλαίσιο ένα κεφάλαιο από τη σημερινή ομιλία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα αφορά στη στέγαση, όχι μόνο ως πρόβλημα των νέων, αλλά και ως βασικό έξοδο των νοικοκυριών. Για αυτό και τα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί από την κυβέρνησή του μέχρι σήμερα (Προγράμματα Σπίτι μου, επίδομα ενοικίου κλπ), θα τα πλαισιώσει με μερικές νέες πρωτοβουλίες.

Τέλος, αναμένεται να σχολιάσει την τρέχουσα πολιτική κατάσταση, ενταγμένη σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, επισημαίνοντας πως η αντιπολίτευση αδυνατεί να παίξει το ρόλο της, περιοριζόμενη σε καταστροφολογία και χωρίς καμία θετική πρόταση. Για να επιμείνει ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησής του είναι η μόνη εγγύηση για το μέλλον που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας στα επόμενα χρόνια.

Αιχμηρή ομιλία Ανδρουλάκη

Δριμεία κριτική αναμένεται να ασκήσει ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ για μια σειρά κυβερνητικών επιλογών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνει λόγο για χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, θα επιμείνει ότι είναι μακριά από την Ευρωπαϊκή σύγκλιση, βιοτικό επίπεδο, κόστος ζωής. Θα αναφερθεί στα αγροτικά, ενώ θα κατηγορήσει την κυβέρνηση για στασιμότητα. Τέλος, αναμένεται να καταψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες, όπως ανακοίνωσε χθες σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Οι προτάσεις Φάμελλου

Παρομοίως, στο θέμα των αγροτικών θα επιμείνει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει στα σκάνδαλα αλλά και στη τρέχουσα επικαιρότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα καταθέσει προτάσεις του κόμματος του για τον ΦΠΑ, και γενικώς για τη φορολογία.