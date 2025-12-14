Επτά κακουργήματα περιλαμβάνονται στην δίωξη που άσκησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας σε βάρος των εμπλεκομένων στην φερόμενη εγκληματική οργάνωση από την Κρήτη που επί σειρά ετών λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα αδικήματα που κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν οι κατηγορούμενοι αφορούν:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, από κοινού

‘Αμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου

Νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Οι κατηγορούμενοι που έχουν οδηγηθεί στην Ευελπίδων για να περάσουν από το γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, φέρονται να μην αποδέχονται τις κατηγορίες.

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχία και διακριτούς ρόλους. Τα μέλη της υπέβαλλαν ψευδείς αιτήσεις, δηλώνοντας αγροτεμάχια ιδιόκτητα, μισθωμένα ή ακόμη και κληρονομούμενα από θανόντες, χωρίς να προκύπτει πραγματική νομή. Σε πολλές περιπτώσεις δήλωναν εκτάσεις απομακρυσμένες από τον τόπο κατοικίας τους, οι οποίες εμφανίζονταν προσωρινά και στη δήλωση Ε9 και στη συνέχεια διαγράφονταν.

Παράλληλα, δήλωναν ανύπαρκτο ή μερικώς ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο, ενώ οι τραπεζικοί λογαριασμοί που καταχωρούνταν στις αιτήσεις δεν ανήκαν στους φερόμενους δικαιούχους, αλλά σε αρχηγικά ή βασικά μέλη της οργάνωσης. Εντοπίστηκαν συνολικά 11 τέτοιοι λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και λογαριασμός αποβιώσαντος, στον οποίο καταγράφηκε χρηματική δραστηριότητα ακόμη και μετά τον θάνατό του.

Ιδιαίτερο ρόλο στη δράση του κυκλώματος φέρονται να είχαν εργαζόμενοι σε τέσσερα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), οι οποίοι συνέβαλαν στην καταχώρηση και οριστικοποίηση 143 ψευδών αιτήσεων για τα έτη 2019–2025, καθώς και άτομα με λογιστικές γνώσεις που διευκόλυναν τη διαχείριση των χρηματικών ροών.