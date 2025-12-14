Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, επί της Λουκάρεως, έφτασαν οι 15 από τους 16 συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Aναχώρησαν αργά χθες το βράδυ από το μέγαρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου και κατευθύνθηκαν συνοδεία οχημάτων της ΕΛ.ΑΣ στο λιμάνι.

Η ειδική «κλούβα» που τους μετέφερε μπήκε σε πλοίο της γραμμής το οποίο έφτασε στον Πειραιά.

Από εκεί, απευθείας κινήθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αμέσως μετά, θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων όπου και θα υποβάλλουν αίτημα για να λάβουν προθεσμία.

Οι κατηγορίες που ανατιμετωπίζουν

Στην ογκώδη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται συνολικά 16 άτομα που φέρεται να δρούσαν για έξι χρόνια, από το 2019 έως το 2025. Αυτό στο οποίο επιμένουν οι συνήγοροί τους είναι ότι οι εντολείς τους αρνούνται οποιαδήποτε σχέση με τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα κατηγορητήριο το οποίο θα αποδομηθεί στην πορεία, ότι πρόκειται για ένα οικονομικό έγκλημα και ότι οι πράξεις και οι ενέργειες των συλληφθέντων δεν έχει καμία σχέση με εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται.

Αντιμέτωποι με τις – κατά περίπτωση – κατηγορίες της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Επίσης αντιμετωπίζουν την κατηγορία της απάτης κατά ευρωπαϊκών κοινοτήτων και κατηγορίες για ψευδείς δηλώσεις, καθώς και για άλλα αδικήματα.

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμη 26 άτομα, ενώ ένας ακόμη άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται απεβίωσε το 2024.