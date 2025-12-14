Ο Γιάννης Θ. Διαμαντής φιλοξενεί τον Διονύσιο Σκλήρη, δημοσιογράφο στο «ΒΗΜΑ» και διδάκτορα Φιλοσοφίας και Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, σε μια συζήτηση για τις κομβικές πτυχές της χριστουγεννιάτικης αφήγησης, ανάμεσα στην ιστορία, την παράδοση και τη θεολογική ερμηνεία.

Από το ερώτημα, αν ο Χριστός ήταν ιστορικό πρόσωπο, μέχρι το γιατί γιορτάζουμε τη Γέννησή Του στις 25 Δεκεμβρίου, μιλούν για την ρωμαϊκή διαταγή για απογραφή, τη Βηθλεέμ, τον «στάβλο», τους Μάγους και το άστρο, αλλά και για το πώς η Ανάσταση ερμηνεύει αναδρομικά τη Γέννηση.

Στο επεισόδιο «Η ιστορία των Χριστουγέννων: Ανάμεσα στην επιστήμη και τη θεολογική ερμηνεία» αναφέρονται μεταξύ άλλων:

Ο Χριστός ως ιστορικό πρόσωπο και ως πρόσωπο πίστης

Γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου

Η γέννηση του Χριστού και η εκπλήρωση των προφητειών

Η ρωμαϊκή διαταγή για απογραφή και το ιστορικό – θεολογικό της νόημα

Η σύλληψη «εκ Πνεύματος Αγίου» και η παρθενία της Παναγίας

Ο στάβλος και η απόρριψη του Μεσσία

Η σημασία του άστρου της Βηθλεέμ και της παρουσίας των Μάγων

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση ως αφήγηση συμπερίληψης. Η γέννηση του Ιησού ανάμεσα στο κατώτερο (ζωικό βασίλειο) και το ανώτερο (θεϊκό)

Πότε γράφονται τα Ευαγγέλια και σε ποιους απευθύνονται

Η αναδρομική ερμηνεία των Χριστουγέννων μέσα από το Πάσχα

Γιατί το Πάσχα είναι κεντρικότερο από τα Χριστούγεννα

Η χριστιανική χρονολόγηση και το «μετά Χριστόν»

Οι διαφορές Ορθοδοξίας και Καθολικισμού στη θεολογία των Χριστουγέννων