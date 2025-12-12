Ο Διονύσιος Σκλήρης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και διδάκτορας φιλοσοφίας και θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, περιγράφει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή την ταυτότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Orthobros στις ΗΠΑ. Η «αρρενωπή» θρησκευτικότητα και η πρόκληση της ασκητικής ζωής.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Orthobros: Γιατί οι νέοι Αμερικανοί ελκύονται από την Ορθοδοξία» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:27 Η ταυτότητα των Orthobros και η προέλευση του ονόματός τους.

1:11 Σε ποια Εκκλησία υπάγονται οι Orthobros.

2:49 Ο χάρτης των Ορθόδοξων Εκκλησιών στις ΗΠΑ.

3:42 Η κίνηση των πιστών μεταξύ των δογμάτων του Χριστιανισμού.

5:04 Τα στοιχεία της Ορθοδοξίας που προσελκύουν τους Αμερικανούς Orthobros και οι ιδιαιτερότητές τους.

8:06 Ο ρόλος των δύο φύλων στη θρησκεία και η στροφή στον συντηρητισμό.

10:33 Τι στάση τηρούν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες απέναντι στους Orthobros.

