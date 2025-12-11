Χριστούγεννα πλησιάζουν, χριστουγεννιάτικο και το κλίμα στο Podcast Σινεμά στη Σέντρα, που επικεντρώνεται σε αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες (ανάμεσά τους η «Υπέροχη ζωή» του Φρανκ Κάπρα) όπως και στην πρόσφατη επιτυχία «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων» του Χρήστου Κανάκη, μια φετινή παραγωγή που έχει κάνει θραύση στα ταμεία.

Στο σημερινό επεισόδιο: Τι κάνει τελικά μια ταινία «χριστουγεννιάτικη»; Και γιατί μερικές αντέχουν όλο τον χρόνο; Από τον ελληνικό Dickens του σήμερα και το Love Actually, μέχρι τον Όλιβερ Τουίστ και το Die Hard, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος κάνουν μια αναδρομή στις χριστουγεννιάτικες ταινίες που προβάλλονται ξανά και ξανά κάθε Δεκέμβρη. Ελληνικές παραγωγές, cult αμερικανιές, animation και τηλεοπτικές αναμνήσεις των ’80s και ’90s. Η συζήτηση περιλαμβάνει ακόμα και τον Μπρους Γουίλις στο «Πολύ σκληρός για να πεθάνει ν. 2», όπως και τον Τζιν Χάκμαν που εμφανίζεται ντυμένος Αη Βασίλης στην κλασική ταινία «Ο άνθρωπος από την Γαλλία».