Η κυβέρνηση έχει ανοιχτές τις πόρτες για διάλογο με τους αγρότες, επισήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σχολιάζοντας τις εντεινόμενες αγροτικές κινητοποιήσεις στην επικράτεια.

«Ο πρωθυπουργός άνοιξε την πόρτα του διαλόγου, κάλεσε τους αγρότες. Ανοίγει δρόμο για να υπάρχει συντεταγμένος διάλογος μέσα στα στενά δημοσιονομικά του κράτους. Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά για να βρεθούν λύσεις πρέπει να υπάρχει οργανωμένη και συντεταγμένη συζήτηση», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στο MEGA.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουν παρθεί σημαντικά μέτρα για τη στήριξή τους, όπως μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, και ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Είχαν μια υπερφορολόγηση επί ΣΥΡΙΖΑ οι αγρότες. Το ηλεκτρικό ρεύμα, ΓΑΙΑ, ήταν μια πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ πριν δύο χρόνια για να έχουν φθηνό ρεύμα».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόσθεσε, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως «όποιοι έβαλαν το χέρι στο μέλι θα πρέπει να υποστούν τις συνέπειές τους. Οι αγρότες έχουν απόλυτο δίκιο να έχουν αυτήν την ανησυχία γιατί το αντικείμενό τους, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής. Αυτή τη στιγμή οι κοινοτικές επιδοτήσεις θα είναι πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Υπήρχε μεγάλη αγωνία, δικαιολογημένη, ότι λόγω αυτής της κακοδιαχείρισης η Ευρώπη δεν θα μας επέτρεπε να γίνουν πληρωμές. Και αυτό επιλύθηκε».

«Η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση»

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε πως οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ βάζουν τη χώρα μας στο επίκεντρο της διατλαντικής ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Όπως σημείωσε, «η ενέργεια αποκτά μία ιδιαίτερη γεωπολιτική διάσταση».

Οι συμφωνίες αυτές θα φέρουν αύξηση του εθνικού πλούτου, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, υποστήριξε.

Για τα νέα τιμολόγια ρεύματος

Το νέο πορτοκαλί τιμολόγιο ρεύματος έρχεται την 1η Φεβρουαρίου για τις μεγάλες επιχειρήσεις και την 1η Απριλίου για μικρές επιχειρήσεις και τις οικίες, με εγκατάσταση έξυπνου μετρητή.

«Θα σου δίνουν τη δυνατότητα με μήνυμα την προηγούμενη ημέρα να δεις εάν μπορείς να κάνεις χρήση του πολύ φθηνού κόστους που υπάρχει για την ενέργεια τις μεσημεριανές ώρες. Ήταν μία σημαντική πρωτοβουλία, γιατί δίνει την ικανότητα στους καταναλωτές να έχουν τη μεγάλη τους κατανάλωση τις μεσημεριανές ώρες αξιοποιώντας το φτηνό τιμολόγιο», τόνισε.

Πηγή: OT.GR