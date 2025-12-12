Στον σχηματισμό δικογραφίας για 15 άτομα και συνολικά για 42, οδήγησαν οι έρευνες, το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, με κορύφωση τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), του επονομαζόμενου και «ελληνικού FBI», που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, σε περιοχή του νομού Ηρακλείου για πλαστές δηλώσεις και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι 15 συλληφθέντες, κάποιοι εκ των οποίων συνδέονται με σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα, κρατούνται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και αναμένεται άμεσα η μεταγωγή τους στην Αθήνα, καθώς η υπόθεση περνά στη Δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λόγω της εμπλοκής κοινοτικών πόρων.

Δικηγόρος κατηγορουμένων μίλησε στο krititv: «Είμαστε σε ένα πρώιμο και εμβρυακό στάδιο. Το σίγουρο είναι ότι το δικονομικά ορθό και νομοθετικά δεσμευτικό και είναι το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή είναι άπαντες οι κατηγορούμενοι θα μεταχθούν στην Αθήνα στον Ευρωπαίο εισαγγελέα, δεν είναι αρμοδιότητα εδώ της εισαγγελίας των πλημμελειοδικών Ηρακλείου και του Εφετείου Ηρακλείου.

Είναι εδαφική ιδιότητα Αθηνών, λόγω ότι την προκαταρκτική διενεργεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Δεν μπορώ να σας πω για ευρήματα, ούτε τον λόγο που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί, φαίνεται πως υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής στη σύλληψη όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά μέχρι εκεί.

Και αυτό το γνωρίζουμε από τους ίδιους τους κατηγορούμενους ή από τα συγγενικά τους πρόσωπα που μας κάλεσαν εδώ. Είναι ακόμη στις έρευνες, είναι ακόμη πρώιμο το στάδιο. Τα υπόλοιπα στη διάρκεια της ημέρας.

Δεν έχουμε ενημερωθεί για τον λόγο που βρισκόμαστε εδώ. Δεν μπορέσαμε να τους δούμε τους εντολείς μας. Όλοι οι κατηγορούμενοι εκπροσωπούνται. Δεν ξέρω πότε θα μεταχθούν στην Αθήνα.

Είναι τόσες πολλές οι παράλληλες έρευνες που γίνονται σε χώρους, σπίτια, αποθήκες, που θεωρώ ότι είναι απίθανο να τελειώσει σήμερα η δικογραφία. Μάλλον αύριο το βλέπω, τη Δευτέρα ίσως να μεταβούν στον εισαγγελέα στην Αθήνα και πιθανόν Πέμπτη με Παρασκευή θα γίνουν οι απολογίες».

Ο φερόμενος εγκέφαλος και οι άλλοι κατηγορούμενοι

Ανάμεσα στους συλληφθέντες με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης είναι λογιστής μεγάλου συνεταιρισμού (από το σπίτι του οποίου οι Αρχές «ξήλωσαν» ηλεκτρονικό υπολογιστή, ενώ βρήκαν και 7.000 ευρώ), δικηγόρος και αγρότης, πρόεδρος συνεταιρισμού και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, στον οποίο αποδίδεται κομβικός ρόλος, καθώς και μέλη της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το ερευνώμενο διάστημα είναι από το 2019 μέχρι το 2025, ενώ τα χρήματα που φέρεται να έχουν λάβει, αγγίζουν τα 1.700.000 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Αξιοσημειώτο είναι το στοιχείο που έχει προκύψει και σύμφωνα με το οποίο, οι 15 συλληφθέντες υπέβαλαν ακόμη και φέτος πλαστές αιτήσεις, δηλώνοντας χωράφια νεκρών ιδιοκτητών.

Συνολικά, βάσει της δικογραφίας, 28 άτομα φέρονται να έχουν εισπράξει, ανά περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα από το 2019 έως το 2024 οικονομική ενίσχυση άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής εμφανίζεται να υποκίνησε τα πρόσωπα αυτά, τουλάχιστον υποστηρίζεται ότι υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

Επιπρόσθετα, στο κάδρο της έρευνας έχουν τεθεί και 45 ακόμα φυσικά πρόσωπα που φέρονται να έλαβαν παράνομη επιδότηση, ύψους περίπου 700.000 ευρώ, για τα έτη 2019-2024 και υπέβαλαν αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, μέσω ερευνώμενου Κ.Υ.Δ.