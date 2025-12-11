Η πορεία προς το λαό του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει ουσιαστικά την προσεχή Τρίτη από την Πάτρα που επελέγη από τον πρώην Πρωθυπουργό διότι η πατρίδα των Παπανδρέου, αποτελεί διαχρονικά κάστρο των προοδευτικών δυνάμεων. Ο συμβολισμός είναι σαφής: Παρουσία και ομιλία στην καρδιά του παπανδρεϊσμού, όπου πολλοί οπαδοί της οικογένειας Παπανδρέου στήριξαν τον Αλ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες φάσεις τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, όμως η ομιλία του Αλ. Τσίπρα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα με αφορμή το βιβλίο του «Ιθάκη» και μάλιστα σε μεγάλο χώρο, θα γίνει την ώρα που στη Βουλή θα ολοκληρώνεται η συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Και όπως είπε στο Βήμα σταθερός συνομιλητής του Αλ. Τσίπρα η σημειολογία είναι ξεκάθαρη: στο Κοινοβούλιο μιλάνε για τον προϋπολογισμό με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υπερασπίζεται μια αντιλαϊκή πολιτική και ο Αλ. Τσίπρας κατεβαίνει στον λαό και συνομιλεί αδιαμεσολάβητα μαζί του.

Οι επικείμενες περιοδείες του Αλ. Τσίπρα σε όλη τη χώρα δεν είναι απλώς μία επιστροφή στο προσκήνιο, καθώς προηγήθηκε η κεντρική εκδήλωση για την «Ιθάκη» στο ΠΑΛΛΑΣ, αλλά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης, μελετημένης προσπάθειας επανατοποθέτησης και ανασύνταξης του ρόλου του εντός του πολιτικού πεδίου.

Όμως, αυτή η προσπάθεια δεν εκτυλίσσεται σε κενό πολιτικό χρόνο, καθώς η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ–Π.Σ. και ιδίως ο Σωκράτης Φάμελλος, όπως φάνηκε και από την χθεσινή του ομιλία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, στέλνει σαφή μηνύματα.

«Η αλλαγή δεν θα έρθει από κατακερματισμό και μικροκομματικούς υπολογισμούς, αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση» είπε χθες στην Κ.Ο. που συνεδρίασε με συνοπτικές διαδικασίες, και χωρίς τοποθετήσεις βουλευτών, για τον προϋπολογισμό, μια αναφορά που ουσιαστικά λειτουργεί ως σαφής προειδοποίηση ότι το κόμμα δεν προτίθεται να διαλυθεί και να εξαφανιστεί η πολιτική και εκλογική του ταυτότητα υπέρ οποιασδήποτε προσωπικής πρωτοβουλίας.

Από την πλευρά του Αλ. Τσίπρα, οι περιοδείες σε πόλεις της περιφέρειας, τα ανοιχτά ακροατήρια και οι στοχευμένες δηλώσεις εμφανίζονται ως μια προσπάθεια να ανανεώσει το πολιτικό του αποτύπωμα, να διερευνήσει αν υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας -οι δημοσκοπήσεις τον ενισχύουν- με την κοινωνική βάση και να χαράξει μια διαδρομή επανατοποθέτησης στον πολιτικό χάρτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι περιοδείες δεν είναι απλώς σήμα επιστροφής, αλλά μια «διαδρομή σηματοδότησης», δηλ. ποιοι είναι ακόμη μαζί του, ποιοι διατηρούν επιφυλάξεις, ποιες είναι οι δυνατότητες ανασυγκρότησης.