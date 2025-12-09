Προβάδισμα της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει μια ακόμα δημοσκόπηση, ωστόσο η δυσφορία για τις κυβερνητικές πολιτικές είναι εμφανής.

Στο ερώτημα ποιον θεωρείται καταλληλότερο για την διακυβέρνηση της χώρας ο «Κανένας» λαμβάνει 33,4% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 30,8%.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετριέται στο 8,1%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στο 6,9%, ο Κυριάκος Βελόπουλος στο 5,5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 4,1%, ο Στέφανος Κασσελάκης στο 3,6%, ο Σωκράτης Φάμελλος στο 3,3%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο 1,9%, ο Αλέξης Χαρίτσης στο 1,4% και ο Δημήτρης Νατσιός στο 1%.

Πίσω ο Τσίπρας από την Καρυστιανού

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας, παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα που ακολούθησε την έκδοση και την παρουσίαση του βιβλίου του, δεν δείχνει να συγκινεί την κοινή γνώμη. Μάλιστα στο υποθετικό ερώτημα «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού και το 16% κόμμα Τσίπρα.

Η ΝΔ σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political συγκεντρώνει ποσοστό 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, με το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο με 13,8%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 7,7% και ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.