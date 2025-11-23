Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Οι αστυνομικοί πασχίζουν με κάθε τρόπο να βρουν αποδείξεις για άτομα τα οποία βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο για τη διπλή δολοφονία. Αν και θεωρείται πως οι 2 συλληφθέντες δεν ήταν απλά εκτελεστικά όργανα, εκτιμούν πως κρύβονται και άλλοι πίσω από τη δολοφονία.

Μέχρι στιγμής οι δύο συλληφθέντες κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, μέσα στο κάμπινγκ. Την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα, οι αρχές έκαναν έφοδο στην επιχείρηση του εργοδότη του ενός συλληφθέντα.

Ο 32χρονος φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό του θύματος και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας. Ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

Ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κληθεί και πάλι για συμπληρωματική κατάθεση.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο MEGΑ τόνισε πως θεωρείται σίγουρο ότι οι 2 συλληφθέντες δεν είναι οι μοναδικοί εμπλεκόμενοι στη στυγερή δολοφονία.

Όπως ανέφερε η αστυνομία θα πρέπει να ταυτοποιήσει και να πιστοποιήσει αν υπάρχει ηθικός αυτουργός πίσω από τη δολοφονία, αν υπάρχει απληστία και υπάρχουν πολλά στοιχεία που θα πρέπει να ερευνηθούν.

