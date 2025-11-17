Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα.

Η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έφοδο στα καταστήματα του επιχειρηματία που απασχολούσε τον 22χρονο συλληφθέντα για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στη Φοινικούντα.

Η έρευνα διεξάγεται έπειτα από εντολή της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία χειρίζεται τη σύνθετη αυτή υπόθεση, με στόχο τη συγκέντρωση και διασταύρωση στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως σε κρίσιμες πτυχές της διπλής ανθρωποκτονίας.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ο εργοδότης του 22χρονου, οι σχέσεις με τον μάρτυρα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 32χρονος επιχειρηματίας όχι μόνο ήταν εργοδότης του ενός από τους δύο προφυλακισμένους, αλλά διατηρούσε και στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ — τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της αιματηρής επίθεσης.

Υπενθυμίζεται πως ο επιχειρηματίας είναι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο ανιψιός του θύματος αμέσως μετά τη δολοφονία του θείου του.

Ο ανιψιός έχει μιλήσει για αυτόν, κάνοντας λόγο για μία αδερφική σχέση και έναν επιχειρηματία που έδινε δουλειά στον κατηγορούμενο ως συνεργό.

«Ο 22χρονος δουλεύει σε ένα μαγαζί το οποίο έχει ένας αδερφικός μου φίλος, ο ίδιος μάλιστα έχει και την καφετέρια που δούλευε ο 22χρονος και στην οποία τον είχα γνωρίσει. Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον εργοδότη, μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει, γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρίσκονταν σε σημείο της δολοφονίας», έχει πει ο 33χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εργοδότης του 22χρονου φέρεται να κατέθεσε μεταξύ άλλων: «Με τον ανιψιό του θύματος μας συνδέει φιλία. Με κάλεσε η σύντροφός του όταν έγινε το φονικό για να μου πουν τι έγινε και μου ανέφερε ότι ο ανιψιός ήταν σοκαρισμένος. Είμαι εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού. Είναι καλό παιδί και τον ξέρω ως εργαζόμενο και μόνο. Ο ανιψιός γνώρισε τον 22χρονο στο μαγαζί μου. Ο ανιψιός του θύματος είχε έρθει στην Αθήνα δύο φορές πριν από το φονικό. Η μία ήταν τον Σεπτέμβρη και η άλλη φορά τον Οκτώβρη. Εγώ είχα πάει στη Φοινικούντα τον Αύγουστο. Επισκέφτηκα το κάμπινγκ αλλά δεν έμεινα εκεί, έμεινα σε ξενοδοχείο».