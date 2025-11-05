Συνεχίζεται η ανάκριση για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Χθες, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας και ανιψιός του ενός εκ των θυμάτων και ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κλήθηκε για τέταρτη φορά και κατέθεσε για το αιματηρό περιστατικό που συνέβη ακριβώς ένα μήνα από σήμερα.

Ο 33χρονος αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να γλίτωσε από τις σφαίρες που χρησιμοποίησε ο δράστης το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025. Χθες πέρασε και πάλι το κατώφλι της ανακρίτριας. Κλήθηκε εκ νέου και κατά σειρά για τέταρτη φορά καθώς θεωρείται πρόσωπο – «κλειδί» στην επίλυση του γρίφου των συνθηκών της διπλής δολοφονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ertnews oι δικαστικές αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν κρίσιμα σημεία της μαρτυρίας του, αλλά και να διασταυρώσουν τα όσα έχει ήδη αναφέρει με τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις αστυνομικές έρευνες.

Τι ψάχνει η ανακρίτρια

Η ανακρίτρια έχει εξετάσει και εξακολουθεί να εξετάζει μάρτυρες. Στο κύκλο των μαρτύρων περιλαμβάνονται συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων, εργαζόμενοι στο κάμπινγκ αλλά και άτομα του ευρύτερου κύκλου των δύο θυμάτων όπως επίσης και των φερομένων ως δραστών αλλά και των ατόμων που η ανάκριση θεωρεί ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται στη διπλή δολοφονική υπόθεση.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο δράστες ήδη είναι προφυλακισμένοι, η Δικαιοσύνη δεν φαίνεται να έχει πειστεί ότι πρόκειται για τους μοναδικούς εμπλεκόμενους στη διπλή δολοφονία ενώ ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει το κίνητρο της δολοφονίας.

Στόχος της ανακρίτριας να φωτίσει κάθε πλευρά την υπόθεσης προκειμένου να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα. Μεταξύ άλλων αυτό που την απασχολεί ιδιαιτέρως είναι το πώς ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές δηλώνοντας συνεργός του έτερου κατηγορούμενου τον οποίο κατονόμασε ως δράστη, βρέθηκε το βράδυ του διπλού εγκλήματος από την Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας.

Με πληροφορίες από την ertnews.gr