Νέες εξελίξεις σημειώνονται στην έρευνα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Η Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, όπου εργαζόταν ο 22χρονος που φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι πιθανός συνεργός στην υπόθεση.

Τα συγκεκριμένα καταστήματα σημειώνεται ότι ανήκουν σε στενό φίλο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές κατέσχεσαν έγγραφα και ηλεκτρονικό υπολογιστή, στοιχεία που ενδέχεται να έχουν βαρύνουσα σημασία για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Πηγές αναφέρουν ότι ο 32χρονος ιδιοκτήτης των καταστημάτων φερόταν να έχει εργασιακή σχέση με έναν από τους δύο προφυλακισμένους. Παράλληλα, μάλιστα, διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό του 68χρονου θύματος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης.

Ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, υπογράμμισε ότι από τα καταστήματα κατασχέθηκαν ένας ή δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ ο ιδιοκτήτης τους κλήθηκε να παραδώσει και το κινητό του τηλέφωνο σε αστυνομική υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανακρίτρια εξετάζει το ενδεχόμενο οι ηλεκτρονικές συσκευές να περιέχουν υλικό από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ίσως αποκαλύπτει κάποιον συσχετισμό με τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα.