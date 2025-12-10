Το αειθαλές μοντέλο της γερμανικής φίρμας ανανεώθηκε, αποκτώντας αναθεωρημένα αισθητικά χαρακτηριστικά αλλά κυρίως περισσότερο εξοπλισμό και βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα και την αυτονομία της ηλεκτρικής έκδοσης.

Σε αισθητικό επίπεδο το Astra αποκτά τη νεότερη εκδοχή της μάσκας Vizor η οποία ενσωματώνει το φωτιζόμενο σήμα της φίρμας και πλαισιώνεται από πιο λεπτά φωτιστικά σώματα. Τα τελευταία εναρμονίζονται με την τεχνολογία Intelli-Lux HD η οποία χάρη στην παρουσία άνω των 50.000 φωτεινών στοιχείων υπόσχεται βέλτιστη ορατότητα ακόμα και στις πλέον δύσκολες καιρικές συνθήκες. Νέοι είναι και οι προφυλακτήρες ενώ στις επιλογές έχουν προστεθεί νέου σχεδιασμού τροχοί 17 ή 18 ιντσών και φυσικά νέες αποχρώσεις.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την ηλεκτρική έκδοση που αποκτά πρόσβαση σε μπαταρία 58 kWh η οποία αυξάνει τη διαθέσιμη αυτονομία σε 454 χλμ. Επιπλέον το Astra Electric αποκτά λειτουργία Vehicle- to-load κάτι που σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να φορτίσει τρίτες συσκευές.

Τα βραβευμένα για την εργονομία τους καθίσματα Intelliseats αποτελούν πλέον μέρος του βασικού εξοπλισμού του Astra που κατά τα άλλα διατηρεί τη γνώριμη εικόνα στο εσωτερικό του με κυρίαρχες τις δύο οθόνες των 10,0 ιντσών οι οποίες ωστόσο έχουν βελτιωθεί ως προς την ευκρίνεια και πιο διαισθητικά ως προς την χρήση τους. Στους νεολογισμούς συγκαταλέγονται και νέες επενδύσεις προερχόμενες από 100% ανακυκλωμένες πρώτες ύλες και πλήρως ανακυκλώσιμες.

Η επίσημη πρεμιέρα του ανανεωμένου μοντέλου θα πραγματοποιηθεί στην έκθεση των Βρυξελλών στις αρχές της χρονιάς ενώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι οι βελτιώσεις αφορούν και την πρακτικότερη station wagon έκδοση του μοντέλου.

Επίσης αν και η Opel δεν αναφέρει άλλα στοιχεία για τις ήδη γνωστές εκδόσεις του μοντέλου, με δεδομένο ότι είχε προβεί προσφάτως σε βελτιώσεις στην plug-in υβριδική έκδοση αξιοποιώντας μια μεγαλύτερη μπαταρία 17,2 kWh καθώς και πρόσθεσε εξίσου προσφάτως την υβριδική έκδοση Hybrid 145, αυτές θα εξακολουθήσουν την πορεία τους παράλληλα με την ηλεκτρική.