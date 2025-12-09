Ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα κρατών υπό την ηγεσία «αδύναμων» ανθρώπων παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο POLITICO, υποτιμώντας τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση και να τερματίσουν τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και σηματοδοτώντας ότι θα υποστηρίξει ευρωπαίους πολιτικούς υποψηφίους που ευθυγραμμίζονται με τη δική του όραση για την ήπειρο.

Η έμμεση επίθεση κατά της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας αποτελεί την πιο σφοδρή καταγγελία του αμερικανού προέδρου μέχρι σήμερα εναντίον των κρατών της ΕΕ απειλώντας με αποφασιστική ρήξη με χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι οποίες έχουν ήδη πολύ τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Νομίζω ότι είναι αδύναμοι», είπε ο Τραμπ για τους πολιτικούς ηγέτες της Ευρώπης. «Αλλά νομίζω επίσης ότι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί». «Νομίζω ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν», πρόσθεσε. «Η Ευρώπη δεν ξέρει τι να κάνει».

Ο Τραμπ συνδύασε αυτή την αδιάκριτη, ακόμη και τραχιά, ειλικρίνεια για τα ευρωπαϊκά θέματα με μια σειρά από αυστηρές δηλώσεις για θέματα που αφορούν πιο άμεσα τη χώρα του: Είπε ότι θα έκανε την υποστήριξη για την άμεση μείωση των επιτοκίων δοκιμασία για την επιλογή του νέου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Είπε ότι θα μπορούσε να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών στο Μεξικό και την Κολομβία. Και ο Τραμπ προέτρεψε τους συντηρητικούς δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου Samuel Alito και Clarence Thomas, και οι δύο 70 ετών, να παραμείνουν στη θέση τους.

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν εντεινόμενη ανησυχία ότι ο Τραμπ ενδέχεται να εγκαταλείψει την Ουκρανία και τους ηπειρωτικούς συμμάχους της στην ρωσική επιθετικότητα. Στη συνέντευξη, ο Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους Ευρωπαίους σχετικά με αυτό το θέμα και δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται προφανώς σε ισχυρότερη θέση από την Ουκρανία.

Ο Τραμπ μίλησε τη Δευτέρα στο Λευκό Οίκο με την Ντάσα Μπερνς του POLITICO για ένα ειδικό επεισόδιο του The Conversation. Το POLITICO ανακήρυξε την Τρίτη τον Τραμπ ως την πιο σημαντική προσωπικότητα που θα διαμορφώσει την ευρωπαϊκή πολιτική το επόμενο έτος, μια αναγνώριση που είχε απονεμηθεί στο παρελθόν σε ηγέτες όπως ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνη και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Τα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη έρχονταν σε έντονη αντίθεση με ορισμένες από τις παρατηρήσεις του για εσωτερικά θέματα που έκανε στη συνέντευξη. Ο αμερικανός πρόεδρος και το κόμμα του αντιμετώπισαν μια σειρά από εκλογικές ήττες και μια σπειροειδή δυσλειτουργία στο Κογκρέσο αυτό το φθινόπωρο, καθώς οι ψηφοφόροι εξεγέρθηκαν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής.

Ο Τραμπ έχει δυσκολευτεί να μεταδώσει ένα μήνυμα που να ανταποκρίνεται στη νέα αυτή πραγματικότητα: στη συνέντευξη, βαθμολόγησε την απόδοση της οικονομίας με «Α+++++», επέμεινε ότι οι τιμές μειώνονται σε όλους τους τομείς και αρνήθηκε να περιγράψει ένα συγκεκριμένο φάρμακο για τις επικείμενες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας.

Ωστόσο, ακόμη και εν μέσω των αυξανόμενων αναταραχών στο εσωτερικό, ο Τραμπ παραμένει μια μοναδική φιγούρα στην διεθνή πολιτική.

Το προκλητικό μανιφέστο Τραμπ

Τις τελευταίες ημέρες, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν συγκλονιστεί από την έκδοση της νέας Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ, ενός εξαιρετικά προκλητικού μανιφέστου που θέτει την κυβέρνηση Τραμπ σε αντιπαράθεση με το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο και δεσμεύεται να «καλλιεργήσει την αντίσταση» στο ευρωπαϊκό status quo σε θέματα μετανάστευσης και άλλα πολιτικά ευαίσθητα ζητήματα.

Στην συνέντευξη, ο Τραμπ ενίσχυσε αυτή την κοσμοθεωρία, περιγράφοντας πόλεις όπως το Λονδίνο και το Παρίσι ως πόλεις που γέρνουν υπό το βάρος της μετανάστευσης από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Χωρίς αλλαγή στην πολιτική των συνόρων, είπε ο Τραμπ, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες «δεν θα είναι πλέον βιώσιμες χώρες».

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα προκλητική γλώσσα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον αριστερό δήμαρχο του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, γιο Πακιστανών μεταναστών και πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο της πόλης, ως «καταστροφή» και απέδωσε την εκλογή του στη μετανάστευση: «Εκλέγεται επειδή έχουν έρθει τόσοι πολλοί άνθρωποι. Τον ψηφίζουν τώρα».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επέπληξε τη Δευτέρα την κυβέρνηση Τραμπ για το έγγραφο εθνικής ασφάλειας και προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να σεβαστεί την κυριαρχία και το δικαίωμα αυτοδιοίκησης της Ευρώπης.

«Οι σύμμαχοι δεν απειλούν να παρεμβαίνουν στη δημοκρατική ζωή ή στις εσωτερικές πολιτικές επιλογές αυτών των συμμάχων», δήλωσε ο Κόστα. «Τους σέβονται».

Στήριξη στους ακροδεξιούς υποστηρικτές του στην Ευρώπη

Στη συνέντευξή του στο POLITICO, ο Τραμπ αγνόησε αυτά τα όρια και δήλωσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους αγαπημένους του υποψηφίους στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη και με τον κίνδυνο να προσβάλει τις τοπικές ευαισθησίες.

«Θα τους υποστηρίξω», δήλωσε ο Τραμπ. «Έχω υποστηρίξει ανθρώπους, αλλά έχω υποστηρίξει ανθρώπους που δεν αρέσουν σε πολλούς Ευρωπαίους. Έχω υποστηρίξει τον Βίκτορ Όρμπαν», τον ακροδεξιό πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, τον οποίο ο Τραμπ δήλωσε ότι θαυμάζει για τις πολιτικές του στον τομέα του ελέγχου των συνόρων.

Ήταν ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και όχι η εκλογική πολιτική, που φάνηκε να απασχολεί περισσότερο τον Τραμπ. Τη Δευτέρα ισχυρίστηκε ότι είχε προτείνει ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας που άρεσε σε ορισμένους Ουκρανούς αξιωματούχους, αλλά που ο ίδιος ο Ζελένσκι δεν είχε ακόμη εξετάσει. «Θα ήταν ωραίο αν το διάβαζε», είπε ο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα και συνέχισε να εκφράζει την αντίθεσή του στην παραχώρηση ουκρανικού εδάφους στη Ρωσία ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στον ρόλο των Ευρωπαίων ηγετών στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου: «Μιλάνε, αλλά δεν κάνουν τίποτα, και ο πόλεμος συνεχίζεται ασταμάτητα».

Σε μια νέα πρόκληση προς τον Ζελένσκι, ο οποίος φαίνεται πολιτικά αποδυναμωμένος στην Ουκρανία λόγω ενός σκανδάλου διαφθοράς, ο Τραμπ επανέλαβε το αίτημά του προς την Ουκρανία να διεξαγάγει νέες εκλογές.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Τραμπ. «Ξέρετε, μιλάνε για δημοκρατία, αλλά φτάνουν σε ένα σημείο όπου δεν είναι πια δημοκρατία».

Πηγή: OT.gr