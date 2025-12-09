Νέο ειρηνευτικό σχέδιο ετοιμάζεται να στείλει στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, καθώς δεν είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, σύμφωνα με το BBC.

Oπως είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, χθες, κατά τη συνάντησή του με Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους του ΝΑΤΟ, δεν έχει «καμία δικαιοδοσία» για παραχώρηση εδαφών, τόσο με βάση το ουκρανικό όσο και το διεθνές δίκαιο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ζελένσκι, η ομάδα του αναμένεται να αποστείλει μια νέα πρόταση στον Λευκό Οίκο, ακόμη και σήμερα, Τρίτη. «Η Ρωσία επιμένει στην παραχώρηση εδαφών, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα». Και συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, το Σύνταγμά μας και το διεθνές δίκαιο. Και δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα».

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριζε εδώ και καιρό ότι τυχόν αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν με δημοψήφισμα.

Σήμερα, Τρίτη, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του ρωσικού στρατού προχωρούσαν κατά μήκος της πρώτης γραμμής της Ουκρανίας και στοχεύουν το Μίρνοχραντ, κοντά στη στρατηγικά σημαντική πόλη Ποκρόφσκ. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε το Ποκρόφσκ, κάτι που θα ωθούσε τον Πούτιν πιο κοντά στην πλήρη ανάληψη του ελέγχου του Ντονμπάς.

Η Ουκρανία, ωστόσο, αρνείται αυτό τον ισχυρισμό και παρουσίασε στο BBC ένα ζωντανό βίντεο που κατά το Κίεβο απεικονίζει Ουκρανούς στρατιώτες που εξακολουθούν να πολεμούν στην πόλη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax-Ukraine, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους πως το αρχικό σχέδιο 28 σημείων που είχαν προτείνει οι ΗΠΑ –και είχε απορρίψει το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία– έχει περιοριστεί σε 20 σημεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρότι δεν έχουν αφαιρεθεί «φιλο-ουκρανικά» σημεία από το προσχέδιο, δεν υπάρχει συμβιβασμός ούτε στο θέμα της επικράτειας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε πως ο έλεγχος της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς και του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια είναι από τα «πιο ευαίσθητα» ζητήματα.

Τι προέβλεπε η αρχική εκδοχή του σχεδίου

Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή του σχεδίου που διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης, το Κίεβο θα έπρεπε να παραχωρήσει τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στη Ρωσία, ακόμη και τις περιοχές που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία στα σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Επιπλέον, προέβλεπε τον διαμοιρασμό μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας της ενέργειας από τη Ζαπορίζια – το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο στην Ευρώπη.

Κίεβο και Ευρωπαίοι διαμηνύουν πως τις τελευταίες εβδομάδες έχει σημειωθεί πρόοδος στη βελτιστοποίηση του σχεδίου, χαιρετίζοντας τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

«Αγκάθι» οι εγγυήσεις ασφαλείας

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, η βιαστικά οργανωμένη σύνοδος κορυφής της Ντάουνινγκ Στριτ τη Δευτέρα, με τη συμμετοχή του Βρετανού πρωθυπουργού, του Γάλλου προέδρου και του Γερμανού καγκελάριου, εξελήφθη ευρέως ως επίδειξη υποστήριξης προς την Ουκρανία, η οποία προσπαθεί να αντισταθεί στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε πως υπήρξε συναίνεση ότι οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ σηματοδοτούν μια «κρίσιμη στιγμή» για την ενίσχυση της υποστήριξης προς την Ουκρανία, επαναλαμβάνοντας τις εκκλήσεις για «δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη που περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας».

Ωστόσο, η φύση των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας είναι ακόμη ένα ανοιχτό μέτωπο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι διεργασίες για τη συγκρότηση μιας διεθνούς συμμαχίας έτοιμης να προσφέρει διαρκή στρατιωτική υποστήριξη στο Κίεβο σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας συνεχίζονται, αν και προσώρας δεν είναι ακόμη σαφές ποια μορφή θα έχει αυτή η συμμαχία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν προτείνει την αποστολή διεθνών στρατευμάτων στην Ουκρανία, πρόταση για την οποία έχουν εκφράσει τον σκεπτικισμό τους αρκετοί παράγοντες στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας, μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ιταλία.

Επιπλέον, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό οι ΗΠΑ θα ήταν διατεθειμένες να υποστηρίξουν τυχόν μελλοντικές αμυντικές συμφωνίες για την Ουκρανία.

Μετά τις συνομιλίες στο Λονδίνο, ο Ζελένσκι μετέβη στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκε με τον γ.γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σήμερα, αναμένεται να συναντηθεί στην Ιταλία με την πρωθυπουργό Μελόνι.

Το «εμπόδιο» Ζελένσκι

Σύμφωνα με τη Μόσχα, οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για το Ουκρανικό ήταν εποικοδομητικές – παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Κρεμλίνο έχει μετακινηθεί από τους αρχικούς στόχους του, που είχε θέσει όταν ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί τον Ζελένσκι ως το κύριο εμπόδιο για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Οπως είπε στους δημοσιογράφους, η Ρωσία ήταν «εντάξει» με το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και στις δύο πλευρές, αλλά πως είναι «λίγο απογοητευμένος που ο Ζελένσκι δεν το έχει διαβάσει».

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Ζελένσκι δήλωνε πως αναμένει ενημέρωση από τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ, μετά από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων με τους Αμερικανούς ομολόγους του στο Μαϊάμι.

«Ορισμένα θέματα μπορούν να συζητηθούν μόνο αυτοπροσώπως», δήλωσε ο Ζελένσκι.