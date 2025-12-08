Με τους «Πρόθυμους» στο Λονδινό αναμένεται να συναντηθεί σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που οι συνομιλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο.

Την περασμένη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν στη Φλόριντα με Αμερικανούς διαπραγματευτές, όπου ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ζελένσκι ζήτησε αλλαγές στο σχέδιο του Λευκού Οίκου, το οποίο ευρέως θεωρείται ευνοϊκό προς τη Ρωσία.

Αμφότερες οι πλευρές μίλησαν για πρόοδο, όμως μετά τις συνομιλίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είναι «λίγο απογοητευμένος» από τον Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει διαβάσει ακόμη την πρόταση». Περισσότερα επ’ αυτού σε λίγο.

Σήμερα, ο Ζελένσκι θα συναντηθεί στη Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές κινήσεις, οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία δεν σταματούν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην πόλη Οχτίρκα, στη βορειοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη.

Η σημερινή συνάντηση στο Λονδίνο πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη στιγμή για όλους τους συμμετέχοντες, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ απομακρύνεται από τους Ευρωπαίους συμμάχους και πλησιάζει περισσότερο τη Ρωσία.

Εντονη κριτική στην Ευρώπη από Τραμπ

Την περασμένη εβδομάδα δημοσιεύθηκε η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία άσκησε έντονη κριτική στην Ευρώπη, αλλά όχι στη Ρωσία.

Τις προηγούμενες εβδομάδες σημειώθηκαν επίσης αρκετοί γύροι συνομιλιών για ένα ενδεχόμενο ουκρανικό διακανονισμό, στους οποίους οι Αμερικανοί διαπραγματευτές φαίνεται πως υποστήριξαν πολλές από τις ρωσικές απαιτήσεις, ασκώντας πίεση στους Ουκρανούς να παραχωρήσουν εδάφη και να κάνουν επιπλέον υποχωρήσεις.

Η Ουκρανία θα επιδιώξει σήμερα να διαπιστώσει εάν η Ευρώπη είναι σε θέση να καλύψει το τεράστιο κενό που άφησαν οι ΗΠΑ αφού διέκοψαν σχεδόν κάθε μορφή βοήθειας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν εάν υπάρχει ακόμη τρόπος να επαναφέρουν τον Τραμπ στη γραμμή των συμμάχων ή εάν η Ευρώπη θα χρειαστεί να πορευθεί μόνη της — τόσο στο ουκρανικό όσο και σε άλλα μέτωπα.

Οι «άνθρωποι» του Ζελένσκι λατρεύουν το σχέδιο

Το βράδυ της Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει την τελευταία πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον, στο Κέντρο Κένεντι, ο Τραμπ επέμεινε ότι οι «άνθρωποι» του Ζελένσκι «λατρεύουν» το σχέδιο.

«Η Ρωσία είναι εντάξει με αυτό», είπε χαρακτηριστικά. «Η Ρωσία, ξέρετε… μάλλον θα προτιμούσε να έχει ολόκληρη τη χώρα, αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά η Ρωσία, πιστεύω, είναι εντάξει με την πρόταση — δεν είμαι όμως σίγουρος ότι είναι εντάξει ο Ζελένσκι».

Ο Ζελένσκι έχει στο παρελθόν απορρίψει υποδείξεις ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραδώσει εδάφη στη Ρωσία ή να περιορίσει τις αμυντικές της δυνατότητες.

Το πρωί της Δευτέρας, στο εβδομαδιαίο διάγγελμά του προς τον ουκρανικό λαό, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έγιναν «ουσιαστικές συζητήσεις» με τους απεσταλμένους του Τραμπ.

Πρόσθεσε: «Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι γνωρίζουν τις βασικές θέσεις της Ουκρανίας, και η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, αν και όχι εύκολη. Συνεχίζουμε τη δουλειά μας. Ορισμένα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν μόνο αυτοπροσώπως.»