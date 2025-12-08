Διαφωνίες μεταξύ των ομάδων των διαπραγματευτών σχετικά με το εδαφικό ζήτημα στην Ανατολική Ουκρανία, αποκάλυψε με δηλώσεις του στο Bloomberg ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι πιέσεις από πλευράς των ΗΠΑ αυξάνονται και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει απογοητευμένος για τον τρόπο με τον οποίο το Κίεβο χειρίζεται το σχέδιο της συμφωνίας που έχει προτείνει ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, υπάρχουν αρκετά στοιχεία του αμερικανικού σχεδίου απαιτούν περαιτέρω συζήτηση σε ορισμένα «ευαίσθητα ζητήματα». Μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τον πρόεδρος της Ουκρανίας που παραχώρησε τηλεφωνική συνέντευξη στο πρακτορείο ενώ κατευθυνόταν στο Λονδίνο και μετά στις Βρυξέλλες, είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας για τη χώρα που πλήττεται από τον πόλεμο και ο έλεγχος των ανατολικών περιοχών. Όπως ανέφερε οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά στο Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των επαρχιών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ.

«Υπάρχουν διαφορετικές οπτικές των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Ουκρανίας — και εμείς δεν έχουμε ενιαία άποψη για το Ντονμπάς», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Bloomberg News. Πρόσθεσε ότι το Κίεβο πιέζει για ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους και ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ.

«Υπάρχει ένα ερώτημα που εγώ — και όλοι οι Ουκρανοί — θέλουμε να πάρουμε απάντηση: αν η Ρωσία ξαναρχίσει τον πόλεμο, τι θα κάνουν οι εταίροι μας;», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Φορτωμένο το πρόγραμμα του προέδρου της Ουκρανίας

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς ο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμενόταν να φτάσει πρώτα στο Λονδίνο για να συναντηθεί εκεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με στόχο την αξιολόγηση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας και στη συνέχεια να μεταβεί στις Βρυξέλλες για συναντήσεις με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντόνιο Κόστα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συμμαχίας, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στην επίσημη κατοικία του Ρούτε.

Οι προγραμματισμένες συναντήσεις ακολουθούν τις συζητήσεις στο Μαϊάμι μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων γύρω από το σχέδιο που παρουσίασε ο Τραμπ πριν από τρεις εβδομάδες. Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι είχε μια «ουσιαστική και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με αντικείμενο τα κρίσιμα ζητήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό των συγκρούσεων και τον κίνδυνο μη τήρησης των υποσχέσεων από τη Ρωσία.

Η αμερικανική διπλωματία επισήμανε ότι η πρόοδος σε οποιαδήποτε συμφωνία θα εξαρτηθεί από τη σοβαρή δέσμευση της Μόσχας για μια διαρκή ειρήνη. Μετά την παρουσίαση του αμερικανικού σχεδίου, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που στηρίζουν την Ουκρανία επιδιώκουν να επηρεάσουν την τελική μορφή του, προκειμένου να μην ευνοεί υπερβολικά τη Ρωσία.