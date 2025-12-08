Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε χθες βράδυ Κυριακής τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι «δεν έχει διαβάσει» την πρόταση με σκοπό να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία που παρουσίασαν οι ΗΠΑ πριν από τρεις εβδομάδες κι αποτελεί αντικείμενο χωριστών συνομιλιών της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

«Δεν είναι έτοιμος να υπογράψει»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος να υπογράψει την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είπε μεταξύ άλλων ο Ντόναλντ Τραμπ, στο τέλος των τριήμερων συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου στη Φλόριντα.

«Είμαι λίγο απογοητευμένος»

«Είμαι λίγο απογοητευμένος που ο Πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει διαβάσει ακόμα την πρόταση. Οι συνεργάτες του την λατρεύουν, αλλά αυτός όχι», δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής.

Οι ημέρες των διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έληξαν το Σάββατο χωρίς εμφανή πρόοδο, με τον Ζελένσκι να χαρακτηρίζει τις συζητήσεις «εποικοδομητικές, αν και όχι εύκολες».

«Η Ρωσία θα προτιμούσε όλη την Ουκρανία»

«Αυτό εξυπηρετεί τη Ρωσία, ξέρετε νομίζω πως η Ρωσία θα προτιμούσε να πάρει όλη τη χώρα», αλλά «δεν είμαι σίγουρος πως εξυπηρετεί τον Ζελένσκι», είπε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αφότου παρουσιάστηκε το αμερικανικό σχέδιο πριν από τρεις εβδομάδες, έχουν γίνει κύκλοι συνομιλιών με τους Ουκρανούς στη Γενεύη και στη Φλόριντα ώστε το κείμενο να τροποποιηθεί ώστε να ικανοποιεί περισσότερες αξιώσεις του Κιέβου.

Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα

Το κείμενο παρουσιάστηκε στον κ. Πούτιν την Τρίτη, όταν ο αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, επισκέφτηκαν τη Μόσχα αλλά δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια εμφανή πρόοδο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει εκφράσει δημοσίως την έγκρισή του για το σχέδιο του Λευκού Οίκου και την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι ορισμένα στοιχεία της πρότασης του Τραμπ είναι ανεφάρμοστα.

Πρόταση ευνοϊκή για τη Μόσχα

Ελάχιστες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για το τροποποιημένο σχέδιο. Η αρχική εκδοχή του κειμένου θεωρήθηκε τόσο από το Κίεβο όσο και από ευρωπαίους συμμάχους τους υπερβολικά ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Αδιέξοδες οι συνομιλίες

Το αμερικανικό σχέδιο έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις από τότε που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες του Τραμπ και της ομάδας του να προωθήσουν μια συμφωνία, η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες είναι αργή, με τις διαφωνίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο και το καθεστώς των εδαφών που κατέχει η Ρωσία να παραμένουν άλυτες.