Στις 11:30 συνεδριάzει υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες στη σημερινή συνεδρίαση αναμένεται να συζητηθεί η προμήθεια δύο πολύ σημαντικών προγραμμάτων για τις Ενοπλες Δυνάμεις και συγκεκριμένα οι πύραυλοι PLUS και η υποστήριξη των Rafale.

Τα δύο αυτά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή.

Ποιοι συμμετέχουν στο ΚΥΣΕΑ

Ο Πρωθυπουργός (Πρόεδρος),

Ο Υπουργός Εξωτερικών,

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας,

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου,

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.