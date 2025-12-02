Στη σύλληψη ενός 61χρονου Τούρκου υπηκόου στη Χίο, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία, προχώρησαν οι αρχές μετά από συντονισμένη παρακολούθηση της ΕΥΠ και της Ασφάλειας του Λιμενικού Σώματος.

Σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Τουρκίας για ληστείες, ωστόσο, σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Χίου, διατάχθηκε παράλληλη έρευνα για πιθανές δραστηριότητες κατασκοπείας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του αλλά και στον προβλήτα του λιμανιού, κατασχέθηκε εξοπλισμός που ενδέχεται να συνδέεται με κατασκοπευτική δράση, όπως κιάλια, τηλεφακός και πέντε κινητά τηλέφωνα.

Όλα τα ευρήματα έχουν αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία εξετάζει τον τρόπο χρήσης τους, ενώ οι αρχές διερευνούν και το δίκτυο επαφών του 61χρονου.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα.