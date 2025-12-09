Με νέα ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης δίνεται αναδρομική ισχύς στο νέο σύστημα δημοσίευσης διαθηκών από τους συμβολαιογράφους και όχι από τα δικαστήρια, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα, ο χρόνος της δημοσίευσης των διαθηκών να μειωθεί από τις 400 μέρες που απαιτούνταν μέχρι πρότινος, μέσω των δικαστηρίων, σε 3 έως 7 ημέρες.

Η δημοσίευση από ειδική πλατφόρμα των συμβολαιογράφων άρχισε να ισχύει από την Ιη Νοεμβρίου. Όμως με ρύθμιση που κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης, η δημοσίευση των διαθηκών από συμβολαιογράφους θα αφορά και σε διαθήκες για θανάτους και πριν από την Ιη Νοεμβρίου, δηλαδή διαθήκες που είναι σε εκκρεμότητα τώρα στα δικαστήρια.

Συνολικά, η νέα ρύθμιση για αναδρομική ισχύ στη δημοσίευση των διαθηκών από συμβολαιογράφους, αφορά σε 14.000 τέτοιες διαθήκες που εκκρεμούν στα πρωτοδικεία.

«Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 126 του ν. 5221/2025, περί μεταβατικών διατάξεων, και συμπληρώνεται το μεταβατικό πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αρχικά, προστίθεται στην παρ. 2 η δυνατότητα δημοσίευσης διαθηκών από συμβολαιογράφο και στις περιπτώσεις που ο διαθέτης αποβίωσε πριν την 1η.11.2025, με πρόβλεψη και για διαθήκες για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση δημοσίευσης, εφόσον η κατατεθειμένη αίτηση δημοσίευσης αποσυρθεί από το πρωτοδικείο, με ευθύνη του αιτούντος και βεβαίωση από τη γραμματεία του δικαστηρίου, χωρίς να απολείπεται η δυνατότητα συνέχισης της διαδικασίας στο πρωτοδικείο», αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.