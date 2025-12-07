Πότε θα θεωρούνται άκυρες οι διαθήκες βάσει του νέου κληρονομικού δικαίου; Τι γίνεται, όταν κάποιος αφήνει την περιουσία του σε ίδρυμα όπου περιθάλπεται η σε γηροκομείο, όταν τρόφιμος ήδη και σε κακή κατάσταση υγείας; Iσχύει αυτή η διαθήκη η όχι;
Η έμπειρη δικαστική ρεπόρτερ Ιωάννα Μάνδρου εξηγεί όσα θέλετε να ξέρετε σε λίγα δευτερόλεπτα, με εγκυρότητα και απλά λόγια, στο δεύτερο επεισόδιο της νέας μίνι σειράς βίντεο του Βήματος.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η σειρά είναι διαθέσιμη στους επίσημους λογαριασμούς του Βήματος στα social media.
Κάνε follow στον λογαριασμό του Βήματος στο Instagram και το TikTok και subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια.
Το κληρονομικό δίκαιο αλλάζει μετά από ογδόντα χρόνια, σε μια προσπάθεια προσαρμογής του στις σύγχρονες συνθήκες. Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι περιουσίες που απαξιώνονται, αλλά και οι αποποιήσεις των κληρονομιών. Πώς επηρεάζονται, όμως, στην πράξη τα δικαιώματα των κληρονόμων;
Οι σημαντικότερες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο
- Η σημαντικότερη αλλαγή, αφορά τις συμβάσεις κληρονομιάς ή κληρονομικές συμβάσεις που επιτρέπονται για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μέχρι τώρα ένας πολίτης μπορούσε να μεταβιβάσει την περιουσία του στα συγγενικά του πρόσωπα (παιδιά, σύζυγο και λοιπά) είτε με γονική παροχή είτε με διαθήκη. Ή αν δεν έκανε τίποτα από τα δυο η κληρονομιά γινόταν σύμφωνα με τον νόμο με βάση τη λεγόμενη νόμιμη μοίρα.
- Όμως με τις νέες διατάξεις για πρώτη φορά προβλέπεται, ότι θα μπορεί ο καθένας να κάνει μια σύμβαση, όσο ζει, με τους κληρονόμους του (τα παιδιά του, τη σύζυγο του ή άλλους συγγενείς του)και να αφήνει την περιουσία του, όπως μεταξύ τους αυτοί θα συμφωνήσουν. Στην κληρονομική σύμβαση, δεν θα μετράει καθόλου αυτό που στα νομικά λέγεται, νόμιμη μοίρα, δηλαδή το ποσοστό που υποχρεωτικά αναγνωρίζει ο νόμος σε παιδιά, συζύγους ή άλλους συγγενείς.
- Ενα παράδειγμα. Οι γονείς θα μπορούν να καλέσουν τα παιδιά τους και να συνάψουν κληρονομική σύμβαση, που θα προβλέπει, ότι το ένα θα πάρει την επιχείρηση και το άλλο ακίνητα ή μετρητά. Ή ότι ένα ακίνητο, εξοχικό, θα δοθεί στην εγγονή τους, κόρη του ενός από τα παιδιά τους. Οταν υπογραφεί κληρονομική σύμβαση, δεν ισχύει η νόμιμη μοίρα δηλαδή το ποσοστό κληρονομιάς που προβλέπει ο νόμος για τους συγγενείς του ανθρώπου που φεύγει από τη ζωή. Οι κληρονομικές συμβάσεις μπορούν να ανακληθούν, όπως ανακαλούνται και οι δωρεές, όταν δηλαδή υπάρχει κάποιος πολύ σπουδαίος λόγος που μπορεί να τις ανατρέψει.
- Επίσης με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται και κληρονομική σύμβαση, στην οποία ένα κληρονόμος μπορεί να παραιτηθεί της κληρονομιάς ή μέρους της, γιατί δεν τον ενδιαφέρει η δεν θέλει να κληρονομήσει κάτι που δεν μπορεί να το αξιοποιήσει και να υπογράψει σύμβαση για άλλα, για παράδειγμα μετρητά, κινητά η ό,τι άλλο.