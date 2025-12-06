Πώς επηρεάζουν τις διαθήκες οι αλλαγές στις κληρονομιές; Θα συνεχίσουν να ισχύουν οι διαθήκες που συντάσσονται στο σπίτι; Τι θα πρέπει να συμβαίνει για να ισχύσουν και ποια διαθήκη είναι ασφαλέστερη;

Η έμπειρη δικαστική ρεπόρτερ Ιωάννα Μάνδρου εξηγεί όσα θέλετε να ξέρετε σε 90 δευτερόλεπτα, με εγκυρότητα και απλά λόγια, στο δεύτερο επεισόδιο της νέας μίνι σειράς βίντεο του Βήματος.

Το κληρονομικό δίκαιο αλλάζει μετά από ογδόντα χρόνια, σε μια προσπάθεια προσαρμογής του στις σύγχρονες συνθήκες. Βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι περιουσίες που απαξιώνονται, αλλά και οι αποποιήσεις των κληρονομιών. Πώς επηρεάζονται, όμως, στην πράξη τα δικαιώματα των κληρονόμων;

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο