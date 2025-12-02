Αισιόδοξος για την πιθανότητα επίτευξης μιας συμφωνίας τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε με δηλώσεις του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως παράλληλα φοβάται ότι μπορεί οι ΗΠΑ να μην συνεχίσουν να δείχνουν το ίδιο ενδιαφέρον για την διαδικασία αν δεν επιτευχθεί πρόοδος γρήγορα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Δουβλίνο: «Υπήρχε λίγη αισιοδοξία στα λεγόμενα μου λόγω της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και από την αμερικανική πλευρά, λόγω τους ενδιαφέροντος της για αυτές. Έδειξε ότι η Αμερική δεν αποσύρεται τώρα από κανένα είδος διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό».

Από την άλλη όμως ερωτηθείς αν φοβάται μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες χάσουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία, απάντησε ‘ναι φοβάμαι’. Υποστήριξε επίσης ότι στόχος της Ρωσίας είναι να απεμπλακούν οι ΗΠΑ από την σχέση τους με την Ουκρανία.