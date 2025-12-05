Έτοιμη να απομακρύνει από το έδαφος της τους ρωσικούς S-400, που εδώ και χρόνια αποτελούν σημείο τριβής με τις ΗΠΑ και με χώρες του ΝΑΤΟ και είναι το βασικό εμπόδιο για την προμήθεια αμερικανικών F-35, βρίσκεται η Τουρκία, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Bloomberg επικαλούμενο τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο, ο Τομ Μπάρακ, μιλώντας σε ένα συνέδριο στο Αμπού Ντάμπι υποστήριξε ότι αναμένει λύση στα σχετικά ζητήματα μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες, ενώ απάντησε θετικά σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Τουρκία βρίσκεται κοντά στο να απομακρύνει από το έδαφος της το σύστημα S-400. Παρά το γεγονός ότι το σύστημα δεν χρησιμοποιείται επιχειρησιακά, η Άγκυρα εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της τους πυραύλους, τα ραντάρ και όλο τον σχετικό εξοπλισμό.

Τι έχει προηγηθεί με τους S-400

Το θέμα των S-400 είχε τεθεί και στη συνάντηση Τραμπ–Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο. Η αγορά των S-400 πριν από περίπου δέκα χρόνια είχε οδηγήσει στην αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35, καθώς και στην επιβολή κυρώσεων τύπου CAATSA, περιορίζοντας την πρόσβαση σε ευαίσθητα αμερικανικά συστήματα.

Το ΝΑΤΟ έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη παρουσία S-400 και F-35 στο τουρκικό οπλοστάσιο θα μπορούσε να επιτρέψει στη Ρωσία να αποκτήσει κρίσιμες πληροφορίες για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του μαχητικού αεροσκάφους.

Κατά τις συνομιλίες τους, ο Τραμπ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιτραπεί στην Τουρκία η αγορά F-35, τονίζοντας ωστόσο ότι η Άγκυρα «θα πρέπει να κάνει κάτι» σε αντάλλαγμα. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, υπονόησε ότι θα απαιτηθεί σημαντικός περιορισμός της τουρκικής εξάρτησης από ρωσικές εισαγωγές ενέργειας — κάτι που, σύμφωνα με τον Μπάρακ, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο πρέσβης ανέφερε επίσης ότι η προσωπική σχέση Τραμπ και Ερντογάν έχει συμβάλει στη βελτίωση των διμερών δεσμών.

Θα έχει ρόλο η Τουρκία στη Γάζα;

Ο Μπάρακ αποκάλυψε επίσης ότι η Ουάσιγκτον επιθυμεί τη συμμετοχή της Τουρκίας στη διεθνή δύναμη που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για την σταθεροποίηση στη Γάζα. Εκτίμησε μάλιστα ότι η Άγκυρα, λόγω των σχέσεών της με τη Χαμάς, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποστρατιωτικοποίηση της οργάνωσης. Παρά ταύτα, ο ίδιος θεωρεί απίθανο να αποδεχθεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου την τουρκική συμμετοχή, μετά τη ρήξη στις σχέσεις των δύο χωρών από το 2023, αλλά και τον ανταγωνισμό τους για επιρροή στην Μέση Ανατολή και στην Συρία.

Το Ισραήλ θα μπορούσε να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο

Μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του, ο Αμερικανός αξιωματούχος εξέφρασε, επίσης, φόβους για μια πιθανή διεύρυνση των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, επισημαίνοντας ότι ο λιβανέζικος στρατός δεν αποδεικνύεται ικανός να εφαρμόσει τους όρους της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε πριν ένα χρόνο. Όπως υποστήριξε, η στρατιωτική συντριβή της οργάνωσης δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, τονίζοντας ότι «η βία γεννά περισσότερη βία». Κάλεσε δε Βηρυτό και Τελ Αβίβ να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες, παρά την έλλειψη διπλωματικών σχέσεων.