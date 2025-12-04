Σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής της όσον αφορά στο θέμα της ενεργειακής της πολιτικής εμφανίζεται να προχωρά η Τουρκία, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η η τουρκική ηγεσία εξετάζει το ενδεχόμενο να επενδύσει σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου των ΗΠΑ, απομακρυνόμενη με αυτόν τον τρόπο από την μέχρι τώρα στρατηγική της που στηριζόταν κυρίως στις εισαγωγές αμερικανικού LNG.

Μετά τις κινήσεις της Ελλάδας για να μετατραπεί σε μια νέα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, μέσω του κάθετου διαδρόμου, αλλά και τις συνεργασίες με Chevron και Exxon Mobil για έρευνες υδρογονανθράκων, η Άγκυρα ανασυντάσσεται και όπως προκύπτει από δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, στο περιθώριο της Παγκόσμιας Συνόδου LNG στην Κωνσταντινούπολη, αναζητά τρόπους να ενισχύσει τον ρόλο της στην ενεργειακή σκακιέρα.

Η Άγκυρα ψάχνει συμμετοχές σε έργα εξόρυξης

Σύμφωνα με αναφορές, η κρατική Turkish Petroleum βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με κολοσσούς της αμερικανικής ενέργειας, όπως η Chevron και η Exxon Mobil, για συμμετοχή της σε έργα εξόρυξης, ενώ ο Μπαϊρακτάρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις τον επόμενο μήνα, καθώς η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από LNG και να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε νέες πηγές ενέργειας.

Το Bloomberg σημειώνει ότι αυτή η στρατηγική εντάσσεται στην προσπάθεια της Άγκυρας να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, που αποτελούν πλέον βασικό προμηθευτή φυσικού αερίου. Παράλληλα, η Τουρκία ψάχνει τρόπους να διαφοροποιηθεί όσον αφορά στην εξάρτηση της από τη Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να αξιοποιήσει τις νέες ενεργειακές συνεργασίες για να ενισχύσει την επιρροή της χώρας.

Κλείνει μεγάλες συμφωνίες και για LNG

Η Τουρκία έχει ήδη κλείσει συμφωνίες με εταιρείες όπως η Mercuria και η Woodside για προμήθειες LNG από τις ΗΠΑ, ενώ πρόσφατα υπέγραψε δεκαετείς συμβάσεις με την Eni και τη γερμανική SEFE. Συνολικά, έχει εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες LNG που φτάνουν τα 150 δισ. κυβικά μέτρα, οι περισσότερες από τις οποίες θα αρχίσουν να παραδίδονται μεταξύ 2027 και 2030.

Στόχος της να μην εξαρτάται μόνο από Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν

Ο Μπαϊρακτάρ υποστήριξε ότι το LNG από τις ΗΠΑ είναι πλέον πιο ανταγωνιστικό από το φυσικό αέριο που προμηθεύεται η Τουρκία μέσω αγωγών από Ρωσία και Ιράν. Η Άγκυρα εκτιμά ότι θα παραλάβει περίπου 1.500 φορτία LNG μέσα στα επόμενα 10–15 χρόνια, με τις περισσότερες τιμές να συνδέονται με τον κόμβο Henry Hub στις ΗΠΑ. Ο Μπαϊρακτάρ ανέφερε επίσης ότι η Άγκυρα θα μπορούσε να αυξήσει τη δυναμικότητα μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη Βουλγαρία σε 7–10 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως, εφόσον η Σόφια πραγματοποιήσει ορισμένες τεχνικές αναβαθμίσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να απελευθερωθούν επιπλέον ποσότητες για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και πιθανώς για την Ουκρανία.

Για να υποστηρίξει τον αυξημένο όγκο εισαγωγών, η Τουρκία σχεδιάζει την εγκατάσταση δύο ακόμη πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), φτάνοντας συνολικά τις πέντε. Μία από αυτές σχεδιάζεται να αποστέλλεται στην Αίγυπτο κατά τους θερινούς μήνες για να καλύπτει εποχικές ελλείψεις, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με το Μαρόκο για αντίστοιχες συμφωνίες.