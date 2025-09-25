Λίγο παραπάνω από 2 ολόκληρες ώρες διήρκησε η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, εκεί όπου οι δύο άνδρες συζήτησαν μία σειρά θεμάτων, όπως τα προγράμματα για τα F-16 και τα F-35 αλλά και τις αμερικανικές αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία.

Σε δηλώσεις των δύο ανδρών, πριν από την κατ’ ιδίαν συνάντηση, μονοπώλησε στις απαντήσεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος -ερωτηθείς σχετικά- τόνισε ότι θα τεθεί το θέμα των πυραυλικών συστημάτων Patriot και των δασμών, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά της Τουρκίας «σχεδόν άμεσα, εφόσον η συνάντηση εξελιχθεί θετικά.

«Θα συζητήσουμε για τα μαχητικά F-35 και τους Patriot και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε θετικά – ξέρω ότι θέλει να τα πάρει και θα το δούμε», τόνισε ο Τραμπ, για να συμπληρώσει αναφερόμενος στον Ερντογάν: «Είναι σκληρός άνδρας, με ισχυρή άποψη – συνήθως δεν μου αρέσουν αυτού του είδους οι άνδρες, αλλά αυτός μου αρέσει». «Πρόκειται να κάνουμε επιπλέον εμπόριο. Θέλουμε συγκεκριμένα πράγματα και εμείς και αυτοί», πρόσθεσε.

Ο Ερντογάν, πριν από τη συνάντηση, είχε αναφερθεί στην πρόθεση να συζητήσει διεξοδικά με τον Τραμπ τα ανοιχτά θέματα, από τα μαχητικά έως την υπόθεση της Halkbank. Δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, σε άμεση επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

«Φίλος» μου ο Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι είναι «χαρά» του να φιλοξενεί τον Τούρκο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο» του, ενώ είπε επανειλημμένα πως είναι «σκληρός».

«Γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι είναι οι νοθευμένες εκλογές», είπε ο Τραμπ και εξήγησε ότι θα συζητήσουν για το εμπόριο και τα στρατιωτικά αεροσκάφη, ενώ σημείωσε ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις εδώ και πολύ καιρό.

«Όταν ήμουν στην εξορία, ήμασταν ακόμα φίλοι», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στα τέσσερα χρόνια μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ερντογάν «έχει δημιουργήσει έναν τρομερό στρατό» και ότι αγοράζει σημαντική ποσότητα όπλων από τις ΗΠΑ.

Τραμπ: Θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα για τα F-35

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν σκοπεύει να «αντιστρέψει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν να μη πουλήσει πυραύλους Patriot στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «θα το συζητήσουμε».

«Νομίζω ότι θα πετύχει να αγοράσει αυτά που θέλει να αγοράσει», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ερντογάν και στα μαχητικά F-35 και F-16.

«Χρειάζεται κάποια πράγματα κι εγώ χρειάζομαι κάποια πράγματα» συνέχισε ο πρόεδρος, «και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα».

Αν η συνάντηση πάει καλά, οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας μπορεί να αρθούν αμέσως, σύμφωνα με τον Τραμπ.

Σημειώνεται πως η απόφαση του Ερντογάν να υπογράψει το 2017 συμφωνία για την αγορά και, στη συνέχεια, την ανάπτυξη ρωσικών αντιαεροπορικών πυραύλων S-400, οδήγησε σε αμερικανικές κυρώσεις το 2020, οι οποίες παραμένουν σε ισχύ μέχρι σήμερα. Η Τουρκία δεν έχει μπορέσει να προμηθευτεί αμερικανικά F-35 από το 2019, όταν αποβλήθηκε από το πρόγραμμα.

Το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Τραμπ είπε ότι θα ήθελε ο Ερντογάν να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία, σημειώνοντας ότι ο πόλεμος έχει κοστίσει «ήδη εκατομμύρια ζωές» -το ρωσικό αέριο καλύπτει το 41% των συνολικών εισαγωγών της χώρας.

Ρόλο μεσολαβητή μπορεί να παίξει η Τουρκία

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε ότι «ο Πούτιν πρέπει να σταματήσει» και κάλεσε να τερματιστούν οι αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να συμβάλει στην προσπάθεια να βρεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Ζελένσκι και ο Πούτιν. Οπως είπε, ο Τούρκος ηγέτης είναι «πολύ σεβαστός και από τους δύο» και θα μπορούσε να ασκήσει «μεγάλη επιρροή» αν το επιθυμούσε, αν και αυτή τη στιγμή κρατά «ουδέτερη στάση».

Πρόσθεσε ότι «το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η Τουρκία είναι να μην αγοράζει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία».

Η θεολογική Σχολή της Χάλκης

Ο Ερντογάν υποσχέθηκε ότι η Τουρκία θα κάνει ότι της αναλογεί στο θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ.

«Θα κάνουμε ότι μας αναλογεί» δήλωσε, τονίζοντας ότι θα συζητήσει το θέμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. «Θα συζητήσω το θέμα όταν επιστρέψω με τον Βαρθολομαίο», είπε.

Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή τη δήλωση του Τούρκου ομολόγου του ήταν: «Η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία ήταν εδώ (σ.σ. στον Λευκό Οίκο) και θα ήθελαν πραγματικά να έχουν κάποια βοήθεια».