Η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναθέρμανε τη σχέση των δύο χωρών. Ο Τούρκος πρόεδρος έβαλε στο τραπέζι την υπόθεση των F-16 και των F-35.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε ότι θα σκεφτεί το ξεπάγωμα αν η Τουρκία κάνει κάτι που θέλει δίχως να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπενθυμίζουμε ότι η αγορά τους έχει μπει στο ψυγείο από το 2019. Τότε, οι ΗΠΑ απέβαλλαν από το πρόγραμμα παραγωγής των μαχητικών την Τουρκία μετά την αγορά ρωσικών αμυντικών συστημάτων (S-400).

Το επόμενο ερώτημα είναι εάν μπορεί ο αμερικανος πρόεδρος να ξεπεράσει το εμπόδιο του CAATSA.

Ο δρόμος της Ινδίας για τα F-35

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κάνει αυτό το βήμα, τότε θα χρησιμοποιήσει το παράδειγμα της Ινδίας. Οι Ινδοί αγόρασαν συστήματα S-400 μετά από τους Τούρκους και τα έχουν ενεργοποιημένα.

Μάλιστα, τα χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της έντασης με το Πακιστάν. Στην Ινδία δεν επιβλήθηκε καμία απολύτως κύρωση. Σε αυτό αναμένεται να πατήσει και ο Τραμπ εάν χρειαστεί να προωθήσει την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

Η πρόταση κλειδί του Ερντογάν

Βέβαια, η Ινδία πήρε τα… μέτρα της για να μην έχει κυρώσεις. Τι έκανε; Κατασκευάζει εργοστάσιο στο οποίο θα παράγει Ινδία F-16 και επιθετικά ελικόπτερα για λογαριασμό των ΗΠΑ. Κάπου εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο «φάκελος» του Ερντογάν.

Ο τούρκος πρόεδρος πήγε στις ΗΠΑ έχοντας έτοιμη πρόταση η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή εξαρτημάτων αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πατάει πάνω στα χνάρια των Ινδών για να δελεάσει τον Τραμπ.

Αυτά είναι και τα δύο χαρτιά που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αμερικανός πρόεδρος αν χρειαστεί να περάσει την απόφαση από τον Κογκρέσο. Η στάση που κράτησαν οι ΗΠΑ με την Ινδία σε συνδυασμό με τη μεγάλη πρόταση του Ερντογάν θα μπορούσε να αμβλύνει τις δεδομένες αντιρρήσεις που υπάρχουν.

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι Τούρκοι

Φυσικά, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για τη αναθέρμανση των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που κρατούν μικρό καλάθι. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της Miliyet το οποίο χαρακτηρίζει «περίπλοκη» τη διαδικασία για την επανεκτίμηση της αγοράς των F-35.

Για να προχωρήσει η αγορά θα απαιτηθούν τροποποιήσεις τόσο στο CAATSA όσο και στον Νόμο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό του 2020. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στην Άγκυρα περιμένουν σφοδρές αντιδράσεις από εβραϊκές, αρμενικές και ελληνικές ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν αυτές τις αλλαγές.