Αρκετοί δρόμοι παραμένουν ακόμα κλειστοί λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη. Στην νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ οι κλειστοί δρόμοι είναι:
- Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.
- Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας
- Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.
- Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου
- Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου
- Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό
- Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου
- Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση
- Βόρειος παράδρομος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου από το 38χλμ έως το έως το 34χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας
- Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.
Ποιοι δρόμοι άνοιξαν
Αντίθετα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:
- Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως το ύψος της Α. Παπανδρέου στην περιοχή της Γλυφάδας
- Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού- Σκαραμαγκα
- Οδός Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια
- Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού