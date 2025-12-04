Αναγορεύτηκε επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Φιλολογίας και του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ η γνωστή ερμηνεύτρια μελοποιημένης ποίησης Μαρίας Φαραντούρη. Σε μια τελετή με μαζική συμμετοχή και σημαντικές παρουσίες από τον χώρο του πολιτισμού αλλά και της πολιτικής.

Την προσφώνηση έκανε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος. Ακολούθησε παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας της τιμώμενης από τον καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Ευριπίδη Γαραντούδη και την καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής, Αναστασία Γεωργάκη. Η διαδικασία αναγόρευσης της τιμώμενης περιλάμβανε ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος των Τμημάτων, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από την Αναπληρώτρια Πρόεδρο του Τμήματος Φιλολογίας καθηγήτρια Γραμματική Κάρλα, και από τον Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, καθηγητή Αναστάσιο Χαψούλα. Την περιένδυση της τιμώμενης με την τήβεννο της Φιλοσοφικής Σχολής έκανε ο Κοσμήτορας της Σχολής, καθηγητής Δημήτριος Δρόσος. Στη συνέχεια, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, επέδωσε στην τιμώμενη το τιμητικό μετάλλιο. Ακολούθησε ομιλία της τιμώμενης.

Γεράσιμος Σιάσος: «Η Μαρία Φαραντούρη είναι σύμβολο πολιτικού και ανθρωπισμού»

Στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος τόνισε μεταξύ άλλων: «Με φωνή που αγκαλιάζει τον στίχο δίνοντας του παλμό, η τιμώμενη αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η συμβολή της στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι και εν γένει στον ελληνικό πολιτισμό έχει αναγνωριστεί πέρα από τα σύνορα της χώρας. Η πορεία της συναντά παντού το ενδιαφέρον μεγάλων δημιουργών με κορυφαίο τον Μίκη Θεοδωράκη, πετυχαίνει την εκτίμηση του ξένου Τύπου, τη θερμή ανταπόκριση κοινού σε πολλές χώρες και μια σειρά διεθνών διακρίσεων που τιμούν το έργο

της…

Σε πλήθος συνεντεύξεων και δημοσιευμάτων του διεθνούς Τύπου αποτυπώνεται η εικόνα μιας καλλιτέχνιδας που συνδέθηκε με αξίες όπως η δημοκρατία, η ελευθερία και η σταθερή προσήλωση στο έντεχνο τραγούδι, κινούμενη με άνεση στα διάφορα είδη του, τραγουδώντας πότε με μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, πότε με μικρά μουσικά σύνολα και άλλοτε με ένα πιάνο.

Η διεθνής αναγνώριση της Μαρίας Φαραντούρη υπήρξε αντάξια της καλλιτεχνικής της ακτινοβολίας. Η πολιτεία τής απένειμε τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος του Φοίνικα, τιμώντας μια φωνή που συνδέθηκε όσο λίγες με την ιστορία και την αυτοσυνειδησία του τόπου μας. Στο εξωτερικό, θεσμοί με βαθιά πολιτισμική βαρύτητα, αναγνώρισαν όχι μόνο την ερμηνευτική της δύναμη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η ίδια ανέδειξε την ελληνική ποίηση σε οικουμενικό λόγο. Παράλληλα, τιμητικές διακρίσεις από οργανισμούς που προάγουν τον διάλογο, τη δημοκρατία και την ειρήνη επιβεβαιώνουν ότι η Μαρία Φαραντούρη δεν είναι απλώς μια κορυφαία ερμηνεύτρια, αλλά ένα σύμβολο πολιτισμού και ανθρωπισμού».

Η τελετή ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα: Μαρία Φαραντούρη, φωνή, Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, κιθάρα, πολίτικο λαούτο, Σπύρος Μάνεσης, πιάνο.