H Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet «Peace-building Health Diplomacy» απονεμήθηκε στον καθηγητή Εμμανουήλ Πικουλή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την περίοδο 2025–2028. Πρόκειται για τη δεύτερη Έδρα Jean Monnet που λαμβάνει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον τομέα της ανθρωπιστικής υγείας, της διαχείρισης κρίσεων και της διπλωματίας.

Οι δραστηριότητες της νέας Έδρας θα υλοποιηθούν τόσο στην Ιατρική Σχολή Αθηνών όσο και στο Παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διασυνοριακή συνεργασία, την εκπαιδευτική κινητικότητα και την περιφερειακή ακαδημαϊκή δικτύωση.

Η απονομή της Έδρας πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων — συγκρούσεων, μετακινήσεων πληθυσμών, πανδημιών και κλιματικών κινδύνων — που αναδεικνύουν την ανάγκη για καινοτόμες διεπιστημονικες προσεγγίσεις, οι οποίες αφενός συνδέουν τα συστήματα υγείας με την οικοδόμηση ειρήνης και αφετέρου αποδεικνύουν οτι οι ανθρωπιστικές παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν τον διάλογο, την εμπιστοσύνη και την κοινωνική συνοχή. Η προοπτική αυτή συνδέεται με τη Διεθνή Πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) “Global Health and Peace Initiative (GHPI)”, που αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της δημόσιας υγείας στη σταθερότητα και την ειρήνη.

Μέσα από τις δράσεις της, η Έδρα θα αναδείξει πρότυπες μεθοδολογίες ενσωμάτωσης ειρηνοευαίσθητων πρακτικών στη δημόσια υγεία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας σε τοπικό επίπεδο και την πρόληψη συγκρούσεων.

Η νέα Έδρα βασίζεται στην επιτυχημένη πορεία της πρώτης διάκρισης του καθηγητή Πικουλή – της Έδρας Jean Monnet “EU Humanitarian Medicine and Response in Action (EUEDAID)” – και επιβεβαιώνει την αφοσίωση του ΕΚΠΑ στην προαγωγή της ανθρωπιστικής υγείας, της ευρωπαϊκής συνεργασίας και της διπλωματίας της ειρήνης.

Οι δράσεις Jean Monnet εντάσσονται στο πρόγραμμα Erasmus+, με στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας, της μάθησης, της έρευνας και του διεπιστημονικού διαλόγου σχετικά με κρίσιμα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.