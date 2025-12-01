Ανέλεγκτη και αχαρτογράφητη η κατάσταση που επικρατεί στα κληροδοτήματα που έχουν αφεθεί από πολίτες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή την Ακαδημία Αθηνών αλλά και άλλους φορείς, καθώς η έκθεση που συνέταξε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια, βρίθει ελλείψεων στο έλεγχο αυτών των κληροδοτημάτων, που σχετίζονται με τη διαχείριση τους αλλά και την αξιοποίηση τους.

Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στην Εκθεση, η οποία δυστυχώς συνιστά μόνον καταγραφή των παθογενειών και των προβλημάτων, χωρίς να επισύρει συνέπειες για τις παραλείψεις που διαπιστώνονται η να επιφέρει άλλου είδους κυρώσεις, τα κληροδοτήματα των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών δεν ελέγχονται, όπως απαιτούν οι σύγχρονοι κανόνες διαχείρισης και αξιοποίησης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση

Η καταχώριση των κληροδοτημάτων του ελέγχου στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών είναι ελλιπής και δεν παρέχει ακριβή και επίκαιρη εικόνα των περιουσιών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η διαφανής και αποτελεσματική καταγραφή και παρακολούθησή τους.

Δεν επαληθεύεται η ορθότητα της οικονομικής διαχείρισης των κληροδοτημάτων, καθώς έχουν πλήρως ατονήσει οι οποιουδήποτε είδους ελεγκτικοί μηχανισμοί, ακόμη και σε περιπτώσεις μη κατάρτισης και μη υποβολής στις αρμόδιες αρχές των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων.

Το μέτρο της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης και αξιοποίησης των κοινωφελών περιουσιών δεν έχει τύχει καθολικής εφαρμογής από τους φορείς διαχείρισης, ώστε να αξιολογηθεί αν αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των δυσχερειών αξιοποίησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση των εσόδων από τις διαχειρίσεις των κληροδοτημάτων.

Η έκταση και η συχνότητα με την οποία εκτελούνται οι κοινωφελείς σκοποί των κληροδοτημάτων του ελέγχου δεν υπόκεινται σε κάποιου είδους ουσιαστική εποπτεία, υπό την έννοια της, ανά τακτά διαστήματα, αποτίμησης των αποτελεσμάτων που επέφεραν οι διαχειρίσεις τους.

Η έκθεση συνοδεύεται από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς τους αρμόδιους φορείς