Πάτι Σμιθ, μουσικός. Πάτι Σμιθ, συγγραφέας και ποιήτρια. Πάτι Σμιθ, αφηγήτρια ιστοριών. Πάτι Σμιθ, εικαστικός δημιουργός. Πάτι Σμιθ, πολίτης ενός κόσμου που ταλαντεύεται. Πάτι Σμιθ, ιέρεια και προφητική φωνή. Πάτι Σμιθ, διανοούμενη. Πάτι Σμιθ, γυναίκα. Όποιο πρόσωπο κι αν επιλέξει κανείς για την Πάτι Σμιθ, ένα είναι σίγουρο: θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει από κοντά στις 15 Μαΐου του 2026, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Πενήντα ένα χρόνια μετά το θρυλικό Horses, το ελληνικό κοινό θα ζήσει μια παράσταση που η μουσική και λόγος γίνονται ένα. Έχοντας συνεργαστεί με μερικούς από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της εποχής της, από τη συνυπογραφή του θρυλικού «Because the Night» με τον Μπρους Σπρίνγκστιν, μέχρι φωνητικά στο «E-Bow the Letter» των R.E.M., η Σμιθ έχει αποδεδειγμένα βοηθήσει να χτιστεί η γέφυρα που ενώνει το λόγο με τον ήχο.

Μην ξεχνάμε επίσης ότι έχει ερμηνεύσει τραγούδια του Μπομπ Ντίλαν, των Nirvana, των Rolling Stones, αλλά και δικά της ποιητικά κείμενα συνοδευόμενα από μουσική.

Η επιδραστικότητα της είναι επίσης είναι αναμφισβήτητη: καθιέρωσε ένα νέο πρότυπο στην καλλιτεχνική σκηνή, ως γυναίκα, ποιήτρια, διανοούμενη και ταυτόχρονα αφοπλιστικά δυνατή στη σκηνή. Η πορεία της έχει εμπνεύσει καλλιτέχνες όπως οι PJ Harvey, η Κόρτνεϊ Λοβ, οι Sonic Youth και οι The Smiths, αλλά και προσωπικότητες της λογοτεχνίας. Ο Μπόνο των U2 την έχει χαρακτηρίσει «ποιητική μητέρα» του πανκ.

Η επιρροή της εκτείνεται πέρα από τη μουσική, στη φωτογραφία και την πολιτική ακτιβιστική δράση, από την οικολογία και τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την ελευθερία του λόγου, δημιουργώντας ένα πολυδιάστατο και διαχρονικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Στις 15 Μαΐου 2026, η Πάτι Σμιθ θα βρίσκεται στην Αθήνα για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές της ιστορίες, να ξεφυλλίσει τις σελίδες ενός γοητευτικού βιβλίου που είναι η ζωή και η καριέρα της, και να μεταδώσει την αδάμαστη πίστη της ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια – και, γι’ αυτό, καλύτερη.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 (πρωί), από το δίκτυο tickets.in.gr