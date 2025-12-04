Σε τεταμένο κλίμα και εν μέσω προειδοποιήσεων για μποϊκοτάζ διεξήχθη στη Γενεύη, την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η πρώτη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), κατά την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή του Ισραήλ και της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης της χώρας (KAN) στη Eurovision 2026, που θα γίνει τον ερχόμενο Μάιο στη Βιέννη.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, τέσσερις χώρες ανέφεραν ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους: η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία.

ο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας RTVE ανακοίνωσε πως θα μποϊκοτάρει την Eurovision τον Μάιο του 2026, μετά την απόφαση των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης να επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει στον διάσημο μουσικό διαγωνισμό. «Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, που κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ», επισήμανε η ισπανική τηλεόρασης σε ένα δελτίο Τύπου.

Την ίδια ώρα, η Ολλανδία δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, όπως ανακοίνωσε απόψε το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο Avrotros, επικαλούμενο μια «ασυμβατότητα» των αξιών της με τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Αφού ζύγισε όλες τις πλευτές, το Avrotros συμπεραίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή δεν είναι συμβατή με τις θεμελιώδιες αξίες του οργανισμού μας», ανέφερε.

🇳🇱 BREAKING: Netherlands withdraws from #Eurovision 2026, following the results of the EBU General Assembly today. pic.twitter.com/RKYN5mt2wT — ESC Discord (@ESCdiscord) December 4, 2025

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE δεν θα συμμετάσχει επίσης και δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό. Όπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ελήφθη “λόγω των τρομακτικών ανθρώπινων απωλειών στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσων αμάχων”. Η RTE σημείωσε ότι “ανησυχεί βαθύτατα για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα (…) και την επίμονη άρνηση (σ.σ. των ισραηλινών αρχών) να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων” στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολούθησε ανακοίνωση της σλοβενικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTV ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Η ανακοίνωση της EBU για τη Eurovision 2026

Τα μέλη της EBU δείχνουν σαφή υποστήριξη στις μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την προστασία της ουδετερότητας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, επιτρέποντας σε όλα τα μέλη να συμμετάσχουν.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), που συναντήθηκαν σήμερα στη Γενική Συνέλευση στη Γενεύη, υποστήριξαν μια σειρά από στοχευμένες αλλαγές στους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της ουδετερότητας της εκδήλωσης. Αυτή η ψηφοφορία σημαίνει ότι όλα τα μέλη της EBU που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 και συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν.

Οι συμμετέχοντες που εκπροσωπούν τα μέλη της EBU κλήθηκαν να ψηφίσουν σε μυστική ψηφοφορία για το εάν ήταν επαρκώς ικανοποιημένοι με τα νέα μέτρα και τις διασφαλίσεις που ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα, χωρίς να ψηφίσουν για τη συμμετοχή στην εκδήλωση του επόμενου έτους.

Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία για τη συμμετοχή και ότι ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ.

Πριν από την ψηφοφορία, υπήρξε μια ευρεία συζήτηση όπου τα μέλη εξέφρασαν ποικίλες απόψεις σχετικά με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Πολλά μέλη άδραξαν επίσης την ευκαιρία να τονίσουν τη σημασία της προστασίας της ανεξαρτησίας των δημόσιων μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας του Τύπου να αναφέρει, ιδίως σε ζώνες συγκρούσεων όπως η Γάζα.

Μιλώντας μετά τη συζήτηση, η Πρόεδρος της EBU, Ντελφίν Ερνότε Κούντσι, δήλωσε: «Το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας καταδεικνύει την κοινή δέσμευση των μελών μας για την προστασία της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, τη μεγαλύτερη εκδήλωση ζωντανής μουσικής στον κόσμο».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τις στοχαστικές, σεβαστές και εποικοδομητικές συνεισφορές τους κατά τη σημερινή συνεδρίαση και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτεταμένης διαδικασίας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε φέτος».

«Αυτές οι συζητήσεις οδήγησαν σε ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, διασφαλίζοντας ότι παραμένει ένας χώρος ενότητας και πολιτιστικής ανταλλαγής».

Μετά την ψηφοφορία, οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς θα κληθούν τώρα να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό του 2026. Ο πλήρης κατάλογος των συμμετεχόντων για την 70ή επετειακή έκδοση του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision θα ανακοινωθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ χαιρετίζει την απόφαση

Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ KAN μετέδωσε ότι η χώρα θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026. Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, σε μια πρώτη αντίδραση, χαιρέτισε την απόφαση της EBU με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή της χώρας του στη Eurovision, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ «δικαιούται να εκπροσωπείται σε όλες τις σκηνές του κόσμου».

«Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Ισράηλ θα συμμετάσχει άλλη μια φορά στη Eurovision (…) και ελπίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός θα παραμείνει μια εκδήλωση που προωθεί τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή πολιτιστική κατανόηση. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει να συμβάλλει και να διαγωνίζεται στη Eurovision», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.