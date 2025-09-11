Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί οι αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision, με διαδηλώσεις στις πόλεις που φιλοξένησαν τον διαγωνισμό.

Η 70ή επετειακή διοργάνωση του διαγωνισμού πρόκειται να διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο του 2026, αφού η αυστριακή συμμετοχή με τον JJ και το τραγούδι Wasted Love κέρδισε στη Βασιλεία της Ελβετίας νωρίτερα φέτος.

Τα δύο στρατόπεδα

Η ιρλανδική ραδιοτηλεόραση δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι αρκετά μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό κατά τη γενική συνέλευση της ένωσης τον Ιούλιο. Η RTE πρόσθεσε ότι η θέση της είναι πως η Ιρλανδία δεν θα λάβει μέρος στη Eurovision 2026 εάν προχωρήσει η συμμετοχή του Ισραήλ.

Ο φορέας ενημέρωσης θα λάβει την «τελική του απόφαση για τη συμμετοχή της Ιρλανδίας» μόλις η EBU αποφασίσει εάν θα λάβει μέρος το Ισραήλ, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση συμπληρώνει: «Η RTE θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν ασυνείδητη δεδομένης της συνεχιζόμενης και φρικτής απώλειας ζωών στη Γάζα.Η RTE ανησυχεί επίσης βαθύτατα για τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την απαγόρευση πρόσβασης διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή, καθώς και για τη μοίρα των υπόλοιπων ομήρων».

Είναι η δεύτερη χώρα που ανακοινώνει αυτή την απόφαση. Ήδη, η δημόσια τηλεόραση της Σλοβενίας (RTVSLO) έχει γνωστοποιήσει ότι θα συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς μόνο αν δεν εκπροσωπηθεί το Ισραήλ.

Επίσης, αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Έρνεστ Ουρτασούν, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στη Eurovision 2026 αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ. «Έχουμε ζητήσει να αποβληθεί το Ισραήλ από τη Eurovision», δήλωσε. «Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κανονικοποιήσουμε τη συμμετοχή του Ισραήλ σε διεθνείς εκδηλώσεις, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», παρατήρησε.

Ισλανδία και Βέλγιο εμφανίζονται να συμμερίζονται τις παραπάνω ανησυχίες.

Στον αντίποδα, με επίσημη δήλωση το SWR, ο νέος εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Γερμανίας για Eurovision, έθεσε όρια, με τον εκπρόσωπο του να χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη κάθε απόπειρα αποκλεισμού: «Ο διαγωνισμός ενώνει πολιτισμούς και ταυτότητες. Το Ισραήλ τηρεί τους κανονισμούς εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια.»

Αυστρία και Ελβετία υποστηρίζουν επίσης το δικαίωμα του Ισραήλ να συμμετέχει.

«Κατανοούμε τις ανησυχίες»

Ο διευθυντής της Eurovision, Μάρτιν Γκριν, δήλωσε: «Κατανοούμε τις ανησυχίες και τις έντονα διατυπωμένες απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις με όλα τα μέλη της EBU για να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε τη συμμετοχή και τις γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από την Eurovision. Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου να επιβεβαιώσουν εάν επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς στη Βιέννη. Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση λάβουν».

Τι απαντάνε ραδιοτηλεοπτικοί φορείς;

Η Guardian απηύθυνε ερώτημα σε περισσότερους από 20 ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σχετικά με το αν θα συμμετάσχουν. Πολλοί, μεταξύ των οποίων και το BBC, παρέπεμψαν το ερώτημα πίσω στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Ο ισπανικός φορέας RTVE δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει το αν θα συμμετάσχει.

Ο Στεφάν Γιον Χάφσταϊν, πρόεδρος της εθνικής ραδιοτηλεόρασης της Ισλανδίας, RÚV, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν θα ληφθεί καμία απόφαση μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης.

Η φινλανδική ραδιοτηλεόραση YLE ανέφερε ότι είναι «πλήρως επικεντρωμένη» στη διαδικασία εύρεσης τραγουδιού, η οποία ξεκίνησε τον Αύγουστο.

Η Γιοχάνα Τορν-Μανγκς, διευθύντρια πολιτισμού και περιεχομένου ντοκιμαντέρ της YLE, δήλωσε ότι ο διαγωνισμός είναι «ένα σημαντικό γεγονός τόσο για τη φινλανδική μουσική βιομηχανία όσο και για το κοινό», αλλά η Γάζα βρίσκεται στις σκέψεις τους.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα είναι τραγική, και ελπίζουμε ειλικρινά να τελειώσει το μαρτύριο το συντομότερο δυνατόν. Η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision έχει αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης στη Φινλανδία», είπε.

Η σουηδική ραδιοτηλεόραση SVT δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με την EBU.