Ο Ματ Βαν Έπς, βετεράνος του στρατού και πρώην επίτροπος δημόσιων υπηρεσιών, επικράτησε της δημοκρατικής πολιτειακής βουλευτού Άφτιν Μπιν, με περίπου 9 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το 99% της καταμέτρησης στην 7η περιφέρεια του Τενεσί. Η διαφορά είναι αισθητά μικρότερη από τις 21 μονάδες του περσινού νικητή, ενώ ο Τραμπ είχε κερδίσει την ίδια περιφέρεια με 22 μονάδες.

Η Μπιν επικράτησε ευρέως στην κομητεία Ντέιβιντσον (Νάσβιλ), αλλά ο Βαν Έπς κυριάρχησε στις υπόλοιπες, βαθιά συντηρητικές κομητείες.

Η «γραμμή» Τραμπ στο επίκεντρο

Ο Βαν Έπς συνέδεσε στενά την εκστρατεία του με τον Τραμπ, δηλώνοντας στη βραδιά της νίκης ότι «αυτό είναι το κόμμα του Προέδρου Τραμπ» και ότι όσοι «απομακρύνονται από τις κοινές λογικές πολιτικές του, πληρώνουν το τίμημα».

Ο πρώην πρόεδρος τον συνεχάρη, υποστηρίζοντας ότι κέρδισε παρά το ότι «οι ριζοσπάστες δημοκρατικοί τα έριξαν όλα επάνω του».

Η Μπιν μιλά για «αρχή κάτι νέου»

Παρά την ήττα, η Μπιν υποστήριξε ότι το αποτέλεσμα ανοίγει «ένα νέο κεφάλαιο» για την πολιτική στο Τενεσί. Υπενθύμισε ότι η περιφέρεια ξαναχαράχτηκε πριν τρία χρόνια, προς όφελος των Ρεπουμπλικανών και για να δυσκολέψουν τους Δημοκρατικούς και ότι «κανείς στην Ουάσιγκτον δεν περίμενε το αποτέλεσμα να φτάσει τόσο κοντά».

Σήμα κινδύνου ενόψει των midterms

Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, Κεν Μάρτιν, δήλωσε ότι οι Ρεπουμπλικανοί «πρέπει να τρέμουν» για το 2026: «Το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι Δημοκρατικοί είναι στην επίθεση και οι Ρεπουμπλικανοί σε ττεντωμένο σχοινί».

Μεγάλα ποσά και βαριά ονόματα στην αναμέτρηση

Η επιτροπή MAGA Inc. δαπάνησε σχεδόν 1,7 εκατ. δολάρια υπέρ του Βαν Έπς, με έμφαση στη διαδικτυακή διαφήμιση — η πρώτη μεγάλη παρέμβασή της μετά τις περσινές προεδρικές εκλογές.

Τον υποψήφιο υποστήριξαν από κοντά ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον και κορυφαία στελέχη του κόμματος, ενώ ο Τραμπ συμμετείχε δύο φορές σε τηλε-συγκεντρώσεις.

Από την πλευρά της, η Μπιν είχε στήριξη της House Majority PAC με 1 εκατ. δολάρια, αλλά και εμφανίσεις των Καμάλα Χάρις, Αλ Γκορ και Αλεξάντρα Οκάσιο-Κορτές.

Σκληρή μάχη για το αφήγημα

Οι Ρεπουμπλικανοί επικέντρωσαν την επικοινωνιακή τους γραμμή σε παλαιότερες δηλώσεις της Μπιν, όπως τον αυτοχαρακτηρισμό «radical» και αρνητικά σχόλια για τουριστικές περιοχές της Νάσβιλ. Υποστηρικτές του Βαν Έπς τόνισαν ότι τα σχόλια αυτά αποτέλεσαν πρόσθετο κίνητρο για να στραφούν προς τον ρεπουμπλικανό υποψήφιο.

Αναλυτές παραδέχθηκαν ότι το κόμμα άργησε να οργανωθεί μετά από μια ανταγωνιστική εσωκομματική διαδικασία. «Στο Τενεσί έχουμε καιρό να σκεφτούμε πώς να κερδίσουμε Δημοκρατικούς — συνήθως προσπαθούμε να κερδίσουμε ο ένας τον άλλο στις προκριματικές», είπε ο ειδικός πολιτικής στρατηγικής Τσιπ Σάλτσμαν.