Απασφάλισε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε χθες, Πέμπτη, σε δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς την «ηλίθια», κατά τη διάρκεια ερωτήσεων για την επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον.

Η αντιπαράθεση ανέδειξε, για άλλη μια φορά, την τάση του Τραμπ να στοχοποιεί δημοσιογράφους, κυρίως γυναίκες, όταν αντιμετωπίζει ερωτήσεις που δεν τον βολεύουν.

«Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος;», ρώτησε ο Τραμπ τη δημοσιογράφο στη διάρκεια μιας έντονης στιχομυθίας αναφορικά με τον δράστη της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς, την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον.

Ο εκρηκτικός διάλογος του Τραμπ με την δημοσιογράφο

Στη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους χθες στην οικία του στη Φλόριντα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μία από τους Εθνοφρουρούς, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, υπέκυψε στα τραύματά της και επιτέθηκε στη μεταναστευτική πολιτική του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, καθώς ο δράστης, που εργαζόταν για τη CIA στο Αφγανιστάν, εισήλθε στις ΗΠΑ μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα το 2021. Όμως έλαβε άσυλο φέτος, επί προεδρίας Τραμπ.

«Ελέγχθηκε και ο έλεγχος ήταν καθαρός», επεσήμανε η δημοσιογράφος.

«Τρελάθηκε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εννοώ, τα έχασε και αυτό συμβαίνει επίσης. Συμβαίνει συχνά με αυτούς τους ανθρώπους».

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος επέμεινε ότι το 2021 επετράπη σε Αφγανούς να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και για να αποδείξει τα λεγόμενα του έδειξε μια φωτογραφία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους γεμάτο με ανθρώπους που έφευγαν από την Καμπούλ.

«Δεν έγινε κανένας έλεγχος ή τίποτα τέτοιο, ήρθαν χωρίς έλεγχο», τόνισε.

Η δημοσιογράφος προσπάθησε να τον διαψεύσει λέγοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έλεγξαν τους Αφγανούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ την εποχή εκείνη και τον ρώτησε για ποιο λόγο επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Στον Τραμπ δεν άρεσε καθόλου αυτό. «Επειδή τους άφησε να εισέλθουν». «Είσαι ηλίθια; Είσαι ένα ηλίθιος άνθρωπος; Επειδή ήρθαν με ένα αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ και εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια».

«Ησυχία γουρουνίτσα!» – Οταν ο Τραμπ μιλά σε γυναίκες δημοσιογράφους

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να καταφέρεται εναντίον δημοσιογράφων προσβάλλοντάς τους, με τις επιθέσεις του τον τελευταίο καιρό να επικεντρώνονται σε γυναίκες δημοσιογράφους.

Την Τετάρτη επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Κέιτι Ρότζερς των New York Times χαρακτηρίζοντάς την «άσχημη» και «δευτεροκλασάτη», επειδή έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα σύμφωνα με το οποίο ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος ακολουθεί πιο χαλαρό πρόγραμμα λόγω της ηλικίας του.

Επίσης επέπληξε τη Μέρι Μπρους του τηλεοπτικού δικτύου ABC επειδή του έκανε μια «φρικτή, αναιδή και απλώς απαίσια ερώτηση» αναφορικά με την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο.

Και όταν η Κάθριν Λούσι τον ρώτησε για την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, ο Τραμπ της απάντησε: «Ησυχία, γουρουνίτσα!».