Η Άφτιν Μπέιν, μέλος της πολιτειακής Βουλής του Τενεσί για το κόμμα των Δημοκρατικών, ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστο πρόσωπο για τις ΗΠΑ. Τις τελευταίες μέρες όμως, έχει εξελιχθεί σε φιγούρα πανεθνικής εμβέλειας, προκαλώντας μάλιστα την άμεση εμπλοκή του Λευκού Οίκου και του ίδιου του αμερικανού προέδρου. Ο λόγος; Η 36χρονη Μπέιν έχει κατορθώσει να μεταβάλει τον αναμενόμενο περίπατο του ρεπουμπλικανού αντιπάλου της για την έδρα της 7ης ομοσπονδιακής περιφέρειας, η οποία οδηγεί με τη σειρά της στο Κογκρέσο.

Εκπλήξεις

Αξίζει να σταθεί κανείς στην τελευταία δημοσκόπηση, που έγινε για λογαριασμό του ιστότοπου TheHill, από την εταιρεία δημοσκοπικών ερευνών Emerson College. Σε αυτή, η Μπέιν συγκεντρώνει το 47% των προτιμήσεων των εκλογέων, ευρισκόμενη έτσι κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από τον εκλεκτό του κυβερνώντος κόμματος, Ματ βαν Επς. Πρόκειται για ανατροπή πρώτου μεγέθους, δεδομένου ότι στις πρόσφατες προεδρικές εκλογές, ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε με διαφορά 20 μονάδων της Κάμαλα Χάρις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα καταλαμβάνει τις 74 από τις 99 έδρες της πολιτειακής Βουλής και τις 27 από τις 33 της αντίστοιχης Γερουσίας.

Με λίγα λόγια, μια ενδεχόμενη νίκη της Μπέιν συνιστά χωρίς υπερβολές πολιτικό σεισμό, για μια πολιτεία που τα τελευταία 45 χρόνια καταγράφεται σταθερά ως συντηρητικό προπύργιο (με εξαίρεση την περίπτωση του Μπιλ Κλίντον). Χειρότερα, θα έχει άμεσα εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για τον Λευκό Οίκο, καθώς θα μειώσει τον αριθμό των βουλευτών τους σε 218 κι έτσι η πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο θα κρέμεται κυριολεκτικά από μια κλωστή (δηλαδή μία ψήφο παραπάνω από το απαιτούμενο όριο).

Μια τέτοια προοπτική φυσικά δεν είναι καλοδεχούμενη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά τη νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη και την επικράτηση των Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ και Μάικι Σέριλ στις πολιτειακές εκλογές της Βιρτζίνια και του Νιού Τζέρσει, βλέπει τώρα μια «κόκκινη» πολιτεία να κινδυνεύει να πέσει στα χέρια των Δημοκρατικών. «Παρακαλώ, ψηφίστε τον Ματ βαν Επς, ο οποίος έχει την πλήρη στήριξή μου», τόνισε ο Τραμπ μέσω Χ, ενώ τη στήριξή του προσέφερε και ο ένθερμος οπαδός του Τραμπ και διάσημος ράπερ Kid Rock, ενώ επιτέθηκε στην Μπέιν, χαρακτηρίζοντάς την «παλαβή αριστερή».

Στον αντίποδα, τη στήριξή τους στην Μπέιν εξέφρασαν η Αλεσάντρα Οκάσιο –Κορτέζ, ηγετική μορφή της ριζοσπαστικής πτέρυγας των Δημοκρατικών και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις. Αλλά και ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και καταγόμενος από το Τενεσί Αλ Γκορ, ανακοίνωσε τη στήριξή του στην υποψήφια των Δημοκρατικών, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Newsweek, όπου επιβεβαίωνε την συμμετοχή του σε εκδήλωση υπέρ της, παρά την ακύρωση της παρουσία του.

Ερμηνείες

H όλη κατάσταση θα μπορούσε να εκληφθεί ως φάρσα, αν αναλογιστεί κανείς πως η έδρα την οποία διεκδικεί η Μπέιν, δημιουργήθηκε μετά από πρωτοβουλία των Ρεπουμπλικανών της τοπικής Βουλής, το 2022, από τη συνένωση τριών προηγούμενων περιφερειών, εκ των οποίων η μία θεωρείτο «μπλε» [σ.σ. το χρώμα που αντιπροσωπεύει το Δημοκρατικό Κόμμα].

H ίδια έγινε στόχος πολιτικών επιθέσεων, με τη διαφημιστική καμπάνια του Επς να κάνει λόγο για «επικίνδυνη ριζοσπάστρια». Στάθηκε μάλιστα σε παλιότερες δηλώσεις της, όπου η ίδια εξέφραζε την δυσαρέσκειά της για την πρωτεύουσα της πολιτείας, Νάσβιλ. Τακτική που ως φαίνεται δεν πέτυχε τα προσδοκώμενα, αφού η Μπέιν, η οποία επέμεινε να μιλάει για ζητήματα όπως το κόστος διαβίωσης, η πρόσβαση σε δομές υγείας και οι τιμές των αγροτοδιατροφικών προϊόντων, συνεχίζει να διευρύνει την επιρροή της. Είναι ακριβώς αυτή η προσήλωση στα άμεσα, καθημερινά προβλήματα της αμερικανικής οικονομίας, τα οποία συνδέονται εμμέσως πλην σαφώς με τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ, τα οποία εξελλίσονται σε πραγματική «αχίλλειο πτέρνα» για τους Ρεπουμπλικανούς.

«Οι εκλογές στο Τενεσί δείχνουν πόσο μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι Ρεπουμπλικανοί, όσο βαδίσουμε στις ενδιάμεσες εκλογές του επόμενου έτους», σημειώνει μιλώντας στον ιστότοπο USA Today ο Σάιμον Ρόζενμπεργκ, επικοινωνιολόγος, φιλικός προς το Δημοκρατικό Κόμμα, εκφράζοντας την αισιοδοξία που επικρατεί στους κόλπους του κόμματος. Αλλά και τη γενικότερη πεποίθηση ότι, ακόμη κι αν η Μπέιν ηττηθεί, το ίδιο το ρεύμα του τραμπισμού φαίνεται να έχει εξαντλήσει τη δυναμική που το χαρακτήριζε το προηγούμενο διάστημα.