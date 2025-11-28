Ελάχιστα προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, θέλει να αφήσει να έχουν ισχύ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social, ακυρώνει, άμεσα όλα τα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο Μπάιντεν χρησιμοποιώντας την περίφημη αυτόματη συσκευή υπογραφής (autopen).

Πιο συγκεκριμένα ο Τραμπ στην σχετική του ανάρτηση έγραψε: «Κάθε έγγραφο που υπεγράφη από τον «Νυσταγμένο» Τζο Μπάιντεν με το Autopen — περίπου το 92% αυτών — ακυρώνεται στο εξής και δεν έχει πλέον ισχύ ή αποτέλεσμα». Σύμφωνα με τον ίδιο «οι ριζοσπαστικοί αριστεροί τρελοί που περιτριγύριζαν τον Μπάιντεν … του πήραν την προεδρία». Σύμφωνα με όσα αναφέρει, υπονοεί, χωρίς να προσφέρει κάποια απόδειξη για αυτό, ότι ο Μπάιντεν δεν υπέγραφε ο ίδιος τα προεδρικά διατάγματα, αλλά συνεργάτες του και πιθανότατα εν αγνοία του, με το Autopen.

Όπως ξεκαθαρίζει στην σχετική ανάρτηση: «Ακυρώνω όλα τα Εκτελεστικά Διατάγματα, και οτιδήποτε άλλο δεν υπογράφηκε απευθείας από τον Διεφθαρμένο Τζο Μπάιντεν, επειδή οι άνθρωποι που χειρίζονταν το Autopen το έκαναν παράνομα.»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο Μπάιντεν ιδιαίτερα προς το τέλος της θητείας του, δεν ήταν σε θέση να κυβερνήσει και δεν ήταν αυτός που έπαιρνε πραγματικά τις αποφάσεις.

Χωρίς αποδείξεις, έχει ισχυριστεί πολλές φορές ότι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν μπορεί να παραποίησαν την υπογραφή του χρησιμοποιώντας autopen και να προχώρησαν σε σημαντικές ενέργειες χωρίς εκείνος να το γνωρίζει.

Ο Τραμπ έχει επίσης εμμονικά αμφισβητήσει την εγκυρότητα πολλών εγγράφων ή αποφάσεων (όπως ας πούμε για την απονομή χάριτος) που ο Μπάιντεν υπέγραψε με autopen, παρότι επί δεκαετίες προηγούμενοι πρόεδροι έχουν επίσης βασιστεί στη συσκευή για την υπογραφή σημαντικών εγγράφων. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει επίσης χρησιμοποιήσει autopen στο παρελθόν για την υπογραφή ορισμένων εγγράφων.