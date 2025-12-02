Η Τετάρτη θα είναι μία μεταβατική ημέρα, κατά την οποία από τις πιο καλές και ήπιες καιρικές συνθήκες, σταδιακά θα εισέλθουμε σε μία περίοδο 3- 4 ημερών, όπου θα κυριαρχούν οι βροχές και οι καταιγίδες, όπως σημείωσε ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο Live News.

Τα έντονα αυτά καιρικά φαινόμενα θα επικρατήσουν σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Το νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και σιγά σιγά θα περάσει στα υπόλοιπα ηπειρωτικά σημεία της χώρας, καθώς και στα Επτάνησα.

«Σε αυτές τις περιοχές θα ξεκινήσουν τοπικές βροχές, οι οποίες σταδιακά θα δυναμώσουν και θα γενικευτούν», σημείωσε ο γνωστός μετεωρολόγος.

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Ποιες μέρες και ποιες περιοχές θέλουν προσοχή;

«Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε τις περισσότερες βροχές, στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα Επτάνησα, και σε όλες σχεδόν τις περιοχές της παράκτιας δυτικής, νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου», υπογράμμισε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Οι περιοχές που κινδυνεύουν:

Επτάνησα

Δυτική/Νότια/Ανατολική Πελοπόννησος

Νότια Εύβοια

Κεντρική Μακεδονία (Χαλκιδική, Πιερία, Ημαθία)

Ανατολική Θεσσαλία

Νησιά Αιγαίου

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος η κακοκαιρία θα περάσει και στην Αττική από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη, στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή, στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.