Διάλειμμα κάνει σήμερα Τρίτη 2/12 ο άστατος καιρός με καλές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε κανονικές για την εποχή τιμές, παρά την πρωινή ψύχρα.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, που κατά περιόδους θα πυκνώνουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9-18 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς.

Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6-14 βαθμούς, μεταβλητοί οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ στο Θερμαϊκό, και το πρωί πρόσκαιρα θα είναι βόρειοι.

Κακοκαιρία από Τετάρτη

Αύριο Τετάρτη περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας που αρχικά θα επηρεάσει τη δυτική Ελλάδα, όχι όμως με την ίδια ένταση που είχε η προηγούμενη σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα επεκταθεί με πολλές βροχές και καταιγίδες και υπάρχουν φόβοι ότι θα δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια από τους μεγάλους όγκους νερού που θα πέσουν. Βροχές θα έχει και την Παρασκευή, με την κακοκαιρία να μας αφήνει από το Σάββατο.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 4/12

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 5/12

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Οι περιοχή που θα επηρεάσει η κακοκαιρία

Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης, στον κόλπο της Σύρτης και θα φέρει αφρικανική καταιγίδα, όπως την αποκαλεί ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Η κακοκαιρία του 1957 με τους 4 νεκρούς

Σαν σήμερα 2/12/1957 μία φονική κακοκαιρία είχε πλήξει την Ελλάδα, σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά. Η θερμοκρασία σημείωσε αρνητικά πρόσημα και προκάλεσε τον θάνατο 4 ατόμων. Πολλά χωριά αποκλείστηκαν από το χιόνι που έφτασε στο Πήλιο τα 3 μέτρα.