Χαλάει και πάλι ο καιρός, με έναν νέο κύκλο βροχοπτώσεων να κάνει την εμφάνιση του από σήμερα, Τρίτη.

Οι βροχές αναμένεται να σημειωθούν στο Ιόνιο που βαθμιαία θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα δυτικά, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι βροχές θα είναι περισσότερες -κατά κανόνα ποτιστικές- όμως η προσοχή είναι απαραίτητη, ειδικά στις πληγείσες περιοχές.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολλυδάς, οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν θα είναι περισσότερες το βράδυ της Πέμπτης και την Παρασκευή στα νότια, ενώ τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αυτή την εβδομάδα προβλέπονται κυρίως στην κεντρική Μακεδονία τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

🍃🌧☔💦ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ

✅Ξεκινάει από σήμερα Τρίτη ένας νεος κύκλος βροχοπτώσεων στο Ιόνιο που βαθμιαία θα επηρεάσουν τα υπόλοιπα δυτικά, ενώ θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες . Την Τετάρτη και την Πέμπτη οι βροχές θα είναι περισσότερες -κατά κανόνα ποτιστικές-… pic.twitter.com/fd7aI2egmO — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 2, 2025

Δύο διαδοχικές διαταραχές

Σε προηγούμενη ανάρτηση του, ο κ. Κολλυδάς έκανε λόγο για δύο διαδοχικές διαταραχές που θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο.

Η πρώτη έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά. Ακολούθως, από αύριο, Τετάρτη, η διαταραχή που βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής θα κινηθεί βορειοανατολικά και θα ενοποιηθεί με την πρώτη, προκαλώντας περαιτέρω επιδείνωση του καιρού στα δυτικά και νότια και την Πέμπτη σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από την Παρασκευή και μετά συνεχίζονται οι διελεύσεις υφέσεων όχι μόνο από τη χώρα μας, αλλά γενικότερα και σε όλη τη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου. Πολλές βροχές προβλέπονται και στην Κύπρο.

🎯ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

✅Δύο διαδοχικές διαταραχές θα επηρεάσουν τη χώρα μας το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη (a) έρχεται από την Ιταλία και θα προκαλέσει σήμερα Τρίτη βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βορειοδυτικά.… pic.twitter.com/xnR8DjjiIz — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 2, 2025

Πέμπτη και Παρασκευή οι δύσκολες ημέρες

Δύο χάρτες με μια πρώτη εκτίμηση για τις περιοχές που δυνητικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα από τα κύματα καταιγίδας και τις αδιάλειπτες βροχές του κρίσιμου 48ώρου, παραθέτει σε ανάρτηση του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά (από μια ήπια διαταραχή) και αύριο εκτός από τα δυτικά θα επηρεάσει την Κρήτη και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά με εξαίρεση τη Θράκη. Οι βροχές αυτές δε φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα με μία μικρή επιφύλαξη για τα νησιά του Ιονίου.

Τονίζει πως τα φαινόμενα τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις νοτιάδες, ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά.

Αναλυτικά ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τις Κυκλάδες και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και από το βράδυ στις Κυκλάδες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια και πιθανώς στη νότια Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου πιθανόν να είναι έντονα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5, στο Ιόνιο 4 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Στη Θράκη αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, τη νότια Κρήτη και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο, το κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες.

Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και κεντρικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 4 και στα νότια σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, το νότιο Ιόνιο, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ και βαθμιαία θα πνέουν βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα νότια.