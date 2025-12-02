Ο Γιώργος Σακκάς, συντάκτης υγείας στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τι είναι η «νόσος Νάξος» και με ποιο τρόπο μεταδίδεται. Οι περιοχές της Ελλάδας που έχουν τη δική τους «τοπική» κληρονομική ασθένεια.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Νόσος Νάξος»: Γιατί μία ασθένεια να έχει όνομα νησιού» μεταξύ άλλων θα ακούσετε:

0:28 Τι είναι η «νόσος Νάξος» και πώς οι επιστήμονες την εντόπισαν.

Τι είναι η «νόσος Νάξος» και πώς οι επιστήμονες την εντόπισαν. 1:40 Πώς εξηγείται ότι μία νόσος αποκτά τοπικό χαρακτήρα.

Πώς εξηγείται ότι μία νόσος αποκτά τοπικό χαρακτήρα. 2:33 Ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν τη δική τους «τοπική» ασθένεια.

Ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν τη δική τους «τοπική» ασθένεια. 4:55 Με ποιο τρόπο μπορούμε να προλάβουμε αυτές τις κληρονομικές νόσους.

Με ποιο τρόπο μπορούμε να προλάβουμε αυτές τις κληρονομικές νόσους. 6:19 Το δίκτυο των γιατρών που ανιχνεύει και καταγράφει τους φορείς των εν λόγω γονιδίων.

Το δίκτυο των γιατρών που ανιχνεύει και καταγράφει τους φορείς των εν λόγω γονιδίων. 7:17 Πώς η μετακίνηση του πληθυσμού εντός της χώρας μπορεί να επηρεάσει αυτές τις ασθένειες.

